Le circuit de Pocono est théâtre d’un autre accident majeur, Robert Wickens en furie

La course d’IndyCar sur le circuit de Pocono, en Pennsylvanie, a été interrompue dès le premier tour par un violent accident.

Les Américains Ryan Hunter-Reay et Alexander Rossi, le Japonais Takuma Sato et le Canadien James Hinchcliffe ont tous été victimes d'un carambolage à haute vitesse. La voiture du Suédois Felix Rosenqvist a été soulevée de terre et a terminé à la renverse.

Rosenqvist a été transporté d’urgence dans un centre hospitalier, mais ses blessures ne mettraient pas sa vie en danger.

C’est à Pocono il y a un an que le Canadien Robert Wickens avait été victime lui aussi d’un terrible accident. Il en était sorti paraplégique, mais il est en réadaptation.

« Combien de fois doit-on passer par cette même situation avant que l’IndyCar accepte qu’on ne doit pas courir à Pocono?, a demandé Wickens sur Twitter. C’est un mariage toxique, il est peut-être temps de penser au divorce. Je suis soulagé de voir que tout le monde a l’air de s’en être sorti. »