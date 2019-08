Vladimir Guerrero fils blessé à un genou

Les Blue Jays de Toronto (52-74) ont rapporté samedi que le joueur de troisième but Vladimir Guerrero fils était aux prises avec une blessure au genou gauche.

Guerrero fils a amorcé le match perdu 4-3 contre les Mariners de Seattle (51-73) au Centre Rogers, mais a été retiré de la rencontre avant le début de la troisième manche.

Les Blue Jays ne se sont pas encore prononcés sur la durée de l'absence de leur espoir de 20 ans. Ce dernier a subi un test d'imagerie par résonance magnétique.

Sans surprise, Guerrero fils ne fera pas partie de la formation partante des Torontois, qui affronteront les Mariners dimanche au cours du troisième et dernier match de leur série. Brandon Drury le remplacera au troisième coussin cet après-midi.

Le Dominicain, natif de Montréal, domine les recrues de la Ligue américaine cette saison en ce qui concerne les coups sûrs (95), dont ceux de plus d'un but (37), et les doubles (22).

Guerrero fils est tout feu tout flamme depuis le 20 juillet. Il affiche une moyenne au bâton de ,367, a frappé 6 circuits et a produit 28 points à ses 25 dernières rencontres.

Deux semaines auparavant, le principal intéressé avait fracassé le record au concours de coups de circuit du baseball majeur. Malgré une prodigieuse récolte de 91 longues balles en 3 tours au bâton, il s'était incliné en finale devant Pete Alonso, des Mets de New York.

Guerrero fils avait raté les deux duels préparatoires des Blue Jays au stade olympique, les 25 et 26 mars derniers, contre les Brewers de Milwaukee.

Une entorse au muscle oblique gauche l'avait empêché de renouer avec les supporteurs montréalais. Le fils de l'ancienne gloire des Expos avait soulevé le public grâce à un circuit décisif en clôture du calendrier préparatoire 2018.