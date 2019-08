Sebastian Aho content de mettre l’offre hostile du Canadien derrière lui

Le Finlandais avait accepté l’offre hostile du Tricolore le 1er juillet. Les Hurricanes ont égalé le contrat, un pacte de cinq ans et 8,454 millions de dollars par saison, six jours plus tard.

Aho s’est confié au micro de Sportsnet pour dévoiler comment il a vécu cette semaine mouvementée.

« Ça s’est passé en une journée. Ce n’était pas mon équipe, donc c’était bizarre, mais je suis content de la façon que ça s’est résolu. »

« C’était important pour moi de commencer la saison à temps. Je n’avais aucune idée qu’on allait me faire une offre hostile », a ajouté le joueur de centre de 22 ans.

Il a aussi indiqué que personne en Caroline ne lui en veut.

« Mes coéquipiers, mes entraîneurs comprennent bien ma situation. C’est déjà du passé. C’est une nouvelle saison qui commence, on a quelques nouveaux joueurs, j’ai hâte de me mettre au travail. »

Aho a amassé 83 buts et 114 aides en 242 matchs dans la LNH. Il a établi des sommets personnels la saison dernière avec 30 buts et 53 mentions d'assistance. Il a ajouté 5 buts et 7 passes en 15 rencontres éliminatoires.