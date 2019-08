Svetlana Kuznetsova écarte Ashleigh Barty et se qualifie pour la finale à Cincinnati

Svetlana Kuznetsova a ajouté une nouvelle tête de série à son tableau de chasse à Cincinnati, et pas n'importe laquelle. La favorite Ashleigh Barty a subi samedi le même sort que ses prédécesseures Karolina Pliskova (no 3), Sloane Stephens (no 8) et Anastasija Sevastova (no 11).