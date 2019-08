L'épreuve test du paratriathlon de Tokyo écourtée à cause d'une mauvaise qualité de l'eau

Les 70 paratriathloniens ont donc seulement participé aux volets de cyclisme et de course à pied.

Ce n'est pas la première fois que la qualité de l'eau à Tokyo est remise en cause. La semaine dernière, plusieurs athlètes s'étaient déjà plaints de celle-ci durant la nage en eau libre.

La chaleur (plus de 35 degrés Celsius) et l'humidité (plus de 80 %) ont également perturbé ces derniers jours la série d'épreuves tests devant servir de répétition générale pour les organisateurs et les athlètes à moins d'un an des Jeux de Tokyo.

Jeudi, le triathlon féminin avait dû être écourté à cause des températures particulièrement élevées qui sévissent dans la capitale japonaise. La portion de course à pied avait été diminuée à 5 km au lieu du double.

Malgré cela, la triathlonienne française Cassandre Beaugrand a dû être hospitalisée après la compétition en raison d'une insolation.

Lors des épreuves d'aviron, une douzaine de concurrents et de spectateurs sont aussi tombés malades. L'un des spectateurs a notamment été victime d'une insolation.

« Je suis tellement désolé pour les athlètes que nous n'avons pas pu préparer efficacement avec les conditions de la compétition », a déclaré samedi le directeur général de la Fédération japonaise de triathlon, Shinichiro Otsuka.

« C'est regrettable », a-t-il ajouté en précisant que les préparatifs seront intensifiés afin de permettre la présentation du relais mixte dimanche, la dernière épreuve après quatre jours de compétition.