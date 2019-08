Menés par Trevor Harris, les Eskimos dominent les Argonauts

Trevor Harris a lancé trois passes de touché et en a marqué deux au sol pour guider les Eskimos d'Edmonton vers un gain de 41-26 face aux Argonauts, vendredi soir, à Toronto.

Harris a complété 28 de ses 41 passes pour des gains de 420 verges. Il s'agissait de son 22e match d'affilée avec au moins 20 passes complétées lors d'un même match, 2 de moins que le record que détient Ricky Ray, l'ancien quart des Eskimos et des Argonauts.

Les Argonauts ont réduit l'avance des Eskimos à 34-26 sur une passe de 28 verges de McLeod Bethel-Thompson à Brandon Burks, à 5:24 du quatrième quart. Mais une course d'une verge de Harris, quelque six minutes plus tard, a redonné aux Eskimos une avance de 41-26.

Les Eskimos (6-3) ont récolté un troisième gain d’affilée contre les Argonauts, et un septième en neuf rencontres. Mais c'était la première victoire de l'équipe à Toronto depuis 2016.

Les Argonauts (1-7) espéraient remporter un deuxième match de suite à domicile.