Grichuk et Guerrero fils unissent leurs forces contre les Mariners

Randal Grichuk et Vladimir Guerrero fils ont cogné des circuits un après l’autre pour établir un nouveau record de franchise et les Blue Jays ont amorcé leur série de trois matchs face aux Mariners de Seattle en l'emportant 7-3, vendredi, à Toronto.

Grichuk et Guerrero ont frappé leur circuit contre Wade LeBlanc (6-7) en troisième manche.

C'est la 12e fois cette saison que la formation torontoise inscrit deux circuits d'affilée et la troisième fois cette semaine. Les Blue Jays ont battu leur record précédent qui s'élevait à 11 fois en une saison où une telle situation se produisait. Le record a précédemment été établi en 1999.

Derek Fisher et Danny Jansen ont tous les deux claqué des coups de canon pour permettre aux Blue Jays de l'emporter et Brandon Drury a amassé un point produit (52-73).

Jacob Waguespack (4-1) a accordé deux points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

Tim Lopes a inscrit 2 points pour les Mariners (50-73), qui ont perdu 10 de leurs 13 derniers duels. Mallex Smith a ajouté un point produit.

La sensation des Blue Jays, Bo Bichette, a été retirée au bâton à deux reprises et sa séquence de matchs avec au moins une présence sur les buts s'est arrêtée à 17 rencontres. Il s'agit de la deuxième plus longue séquence pour un joueur de 21 ans et moins.