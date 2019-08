Real Madrid : Zinédine Zidane dit finalement vouloir compter sur Gareth Bale

L'entraîneur français espère compter sur Bale cette saison, à l'instar du Colombien James Rodriguez.

« Il semblait que [Bale] allait partir, mais aujourd'hui il est ici avec nous », a constaté Zidane en conférence de presse, à la veille de l'entrée en lice du Real Madrid en Championnat d'Espagne.

« La dynamique change, les choses changent. Désormais, je vais compter sur lui, comme sur les autres. Je vais compter sur tous les joueurs qui sont ici. Il a sa place, c'est un joueur important et j'espère que tous les joueurs essaieront de me compliquer la tâche à l'heure de composer l'équipe », a-t-il ajouté.

Devenu indésirable au Real, l'attaquant de 30 ans était tout près de s'entendre avec un club chinois, mais les négociations ont achoppé sur le fil. Zidane avait d'ailleurs estimé que son départ serait « le mieux pour tout le monde ».

Même situation pour James Rodriguez, 28 ans, revenu de deux ans de prêt au Bayern de Munich et qui aura lui aussi sa chance, a promis Zidane.

« Il est en forme et je suis content de l'avoir », a dit l'entraîneur.

Face aux rumeurs d'une éventuelle ultime recrue au Real, soit le milieu français Paul Pogba (Manchester United), soit l'attaquant brésilien Neymar (PSG), Zidane a assuré être content de son effectif à deux semaines de la clôture du mercato, le 2 septembre.

« Je me satisfais de ce que j'ai. J'ai les meilleurs avec moi, pas de doute, a tranché le Français. Jusqu'au 2 (septembre), pour toutes les équipes, il peut se passer n'importe quoi. Mais pour nous, le match est demain (samedi). On est prêt à jouer et c'est avec ces joueurs-là qu'on va commencer la compétition. »

Revenu en sauveur en mars sur le banc du club espagnol, Zidane, vainqueur de la Ligue des champions trois années consécutives lors de son premier mandat (2016-2018), sait qu'il remet en jeu cette saison sa réputation.

« Je ne pense pas à mon image, au fait d'être critiqué. Ça fait partie du jeu, de la vie d'un entraîneur », a-t-il conclut avec philosophie.