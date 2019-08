La saison de DeMarcus Cousins compromise par une blessure

Le joueur étoile acquis en provenance des Warriors de Golden State, s'est blessé à l'entraînement à Las Vegas en début de semaine.

Il s'agit de la troisième blessure à une jambe en à peine 18 mois pour Cousins.

Ce dernier a été limité à 30 matchs la saison dernière en raison d'une rupture du tendon d'Achille gauche en janvier 2018 et d'une blessure à un quadriceps quelques mois plus tard.

« C'est vraiment malheureux pour un gars comme DeMarcus (...) Il allait jouer un rôle important », a confié son coéquipier chez les Lakers, Kyle Kuzma.

Signé à titre de joueur autonome durant la saison estivale, Cousins, 29 ans, devait former avec LeBron James et Anthony Davis un trio détonnant, un « Big Three » capable de ramener les Lakers en séries, ce qu'ils n.ont pas fait depuis 2013.