Avec un temps final de 1 h 49 min 51 s, l’athlète de 24 ans a devancé le Norvégien Casper Stornes (+4 secondes) et le Néo-Zélandais Hayden Wilde (+12 secondes), respectivement 2e et 3e.

« Je n'arrive pas à y croire, a lancé le gagnant après la course. C'est la course la plus importante de ma vie en dehors des Jeux olympiques, c'est incroyable. »

Mislawchuk a conclu la portion de nage en 18:39, suivie d’un temps de 59:34 au vélo. Le Winnipégois a confirmé sa victoire avec un chrono de 30:27 à la course.

Plus tôt cette année, à Montréal, Mislawchuk était devenu le premier représentant de l'unifolié à monter sur un podium de la Série mondiale de l'ITU.

Abandon calculé de Lepage et Sharpe

Alexis Lepage et son coéquipier Matthew Sharpe (Colombie-Britannique) ont délibérément abandonné après leur parcours à vélo.

« C’était prévu d’avance! Nous avions une stratégie d’équipe et Matthew et moi avions pour mandat d’aider Tyler au maximum de nos capacités pendant sa course et de nous retirer après le vélo », a lancé Lepage d’entrée de jeu.

« Il (Tyler) a fait une superbe performance pour l’emporter », a poursuivi le triathlonien de Québec.

Malgré le triomphe de Mislawchuk, Lepage était loin d’être satisfait au terme de sa course.

« Je n’ai pas été très utile aujourd’hui (jeudi). J’ai essayé de prendre du rythme, mais j’ai eu beaucoup de difficultés pendant ma natation et je n’ai pas réussi à garder le contrôle de ma technique », a-t-il confié.

Le Québécois aura toutefois la chance de se reprendre samedi, alors qu’il participera au relais mixte, une épreuve qui pourrait s'avérer primordiale pour la qualification olympique canadienne.

« Ç’a été plus difficile à la course individuelle, mais je garde le moral et je sais que je vais mieux performer samedi. À ce stade-ci, toutes les compétitions sont importantes pour la qualification olympique et je veux faire le meilleur relais possible pour aider mon équipe à terminer dans le haut du classement. »