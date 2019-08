FIBA : Le Canada défait par l'Australie en match préparatoire

Khem Birch et Oshae Brissett ont respectivement marqué 18 et 14 points pour le Canada. Jock Landale a pour sa part été le plus productif dans le camp de l'Australie avec 13 points.

Les représentants de l'unifolié l'avaient emporté 90-70 vendredi lors du premier duel entre les deux équipes.

Le Canada a mené par neuf points à un certain moment au troisième quart, mais accusait un retard de 60-59 au début du quatrième.

Les troupiers de l'entraîneur-chef Nick Nurse ont par la suite réussi seulement 2 de leurs 10 tirs tôt au dernier quart, permettant à leurs adversaires de creuser l'écart.

La plupart des vedettes canadiennes de la NBA brilleront par leur absence à la Coupe du monde de la FIBA. Le tournoi se déroulera en Chine.

Kelly Olynyk, un porte-couleurs du Heat de Miami, est le dernier joueur de premier plan à s'être retiré en raison d'une blessure à un genou.

La sélection nationale était déjà privée d'Andrew Wiggins, de Jamal Murray, de R.J. Barrett, de Tristan Thompson, de Dwight Powell, de Shai Gilgeous-Alexander, de Chris Boucher et de Nickeil Alexander-Walker.

Le Canada jouera deux matchs contre la Nouvelle-Zélande mardi et mercredi et conclura son calendrier préparatoire contre les États-Unis le 26 août.

Les protégés de Nurse entameront leur parcours à la Coupe du monde de la FIBA le 1er septembre, face à l'Australie.