Même sans Stanback, les Alouettes sont en confiance avant d’affronter Calgary

Le porteur de ballon William Stanback était absent de l’entraînement de jeudi. C’est Jeremiah Jones qui sera titulaire à sa place.

En six matchs, Stanback a amassé 592 verges de gains en 87 courses et réussi 4 touchés.

« J’espère que ça ne durera pas, a dit l'entraîneur-chef Khari Jones après les exercices du jour. On va voir, il faut s’adapter au quotidien. Aujourd’hui, il ne pouvait pas s’entraîner, mais espérons qu’il puisse jouer bientôt. »

Vernon Adams fils, blessé il y a six jours dans la défaite des Alouettes contre les Roughriders de la Saskatchewan, devrait retrouver son poste de quart partant.

« Je m’attends à ce qu’il joue comme il a joué jusqu’ici : avec beaucoup de confiance, d’énergie, a expliqué Jones. Il a eu une bonne semaine d’entraînement. Je suis enthousiaste pour lui, je crois qu’il trouve sa zone de confort sur le terrain, il sait ce qu’il fait. »

Par ailleurs, les Stampeders devront se fier à leur deuxième – et peut-être leur troisième option – comme quart. Bo Levi Mitchell n’est pas remis de sa blessure au bras.

À l’entraînement jeudi, Nick Arbuckle, son suppléant, souffrait de douleurs au coude et n’a pas participé à tous les exercices, selon le réseau TSN. C’est le troisième quart, Montell Cozart, qui a lancé la majorité des ballons.

Arbuckle a complété 143 de ses 201 passes cette saison, pour des gains de 1733 verges. Il a réussi sept passes de touché - et ajouté trois majeurs par la course - contre cinq interceptions.

Cozart n’a lancé qu’une passe depuis le début de sa carrière dans la LCF.

« Arbuckle, c’est un gars encore jeune, mais il grandit rapidement, a reconnu le secondeur des Alouettes Hénoc Muamba. Il apprend, il gagne en confiance. Il sait utiliser ses jambes, plus que Bo Levi Mitchell, mais on sait que si c’est lui, on a une bonne idée de comment l’affronter. Si on est disciplinés, on aura une bonne défense. »

« Arbuckle est solide, il est très posé, il a une bonne approche et il a de bonnes jambes, a ajouté Jones. Il sait mettre le ballon où il veut, mais il est jeune, il risque de faire des erreurs. On va essayer d’en profiter, mais il a un bel avenir devant lui, c’est un quart-arrière de qualité, le genre dont on a besoin dans la ligue. »