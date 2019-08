Les hockeyeuses suédoises appellent au boycottage pour de meilleures conditions

Les hockeyeuses de l’équipe nationale de Suède menacent de boycotter leur camp estival, cette semaine, et le Tournoi des cinq nations, la semaine prochaine, si leur fédération ne répond pas à leurs exigences en matière de rémunération.

Un total de 43 joueuses prennent part à ce mouvement de contestation qu'elles lancent pour obtenir une compensation financière pour leur participation aux activités de l’équipe.

Le camp devait en principe s’ouvrir jeudi en banlieue de Stockholm. Le Tournoi des cinq nations a lieu en Finlande à compter de mardi.

De son côté, la Fédération suédoise de hockey est surprise par la décision des joueuses.

Dans une déclaration publiée sur les médias sociaux, Erika Grahm, membre de l’équipe de Suède, indique que le mouvement vise à « développer et à créer de meilleures conditions » au sein de l’équipe nationale, et à « susciter soutien et respect » pour les générations futures.

Grahm qualifie aussi les demandes des joueuses de « raisonnables ».

La Fédération suédoise répond qu’elle n’offre aucune compensation aux joueuses ni aux joueurs, et que cette façon de faire découle d’une entente entre les ligues et les grands clubs de Suède.

Elle ajoute que cet accord a été renouvelé en vue de la saison 2019-2020 et que le même modèle s’applique au hockey masculin depuis plusieurs années.

La Suède figure parmi les plus grandes nations du hockey féminin, mais son équipe n’a pas atteint les quarts de finale au dernier Championnat du monde en Finlande après avoir perdu trois de ses quatre rencontres de la phase de groupe.