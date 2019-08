Brooke Henderson, championne en titre, sera la tête d'affiche à l'Omnium canadien

La golfeuse étoile originaire de Smiths Falls, en Ontario, a triomphé l'an dernier à Regina, devenant la première Canadienne en 45 ans à remporter le tournoi.

Henderson, présentement sixième boursière sur le circuit et huitième joueuse au classement mondial, a déjà gagné deux tournois cette saison. Ses neuf victoires sur le circuit représentent un sommet dans l'histoire du golf canadien.

Neuf des dix meilleures joueuses au classement des boursières de la LPGA seront présentes, soit Jin Young Ko (no 1), Jeongeun Lee6 (no 2), Sung Hyun Park (no 3), Lexi Thompson (no 4), Minjee Lee (no 5), Sei Young Kim (no 7), Ariya Jutanugarn (no 8) et Nelly Korda (no 9).

La Néo-Zélandaise Lydia Ko (2012, 2013, 2015) sera en quête d'un quatrième titre.

Henderson sera l'une des 15 Canadiennes à prendre le départ. Alena Sharp, d'Hamilton, Anne-Catharine Tanguay, de Québec, Brittany Marchand, d'Orangeville, en Ontario, Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, Megan Osland, de Kelowna, Valérie Tanguay, de Saint-Hyacinthe, ainsi que Maddie Szeryk, de London, en Ontario, prendront part au tournoi.

Brigitte Thibault, de Rosemère, et Mary Parsons, de Delta, en Colombie-Britannique, participeront également au championnat, tout comme les membres de la formation nationale junior, Emily Zhu, de Richmond Hill, en Ontario, et Céleste Dao, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

Lorie Kane, gagnante à quatre reprises sur le circuit de la LPGA, inscrira un record en effectuant une 29e apparition au championnat national féminin.

La plus jeune compétitrice à participer à l'Omnium féminin sera Michelle Liu, âgée de 12 ans, de Vancouver, qui a obtenu un laissez-passer après avoir signé la meilleure performance canadienne lors du plus récent Championnat canadien amateur féminin.

Les 156 compétitrices se disputeront la bourse de 2,25 millions de dollars américains, dont 337 500 dollars sera remis à la championne.