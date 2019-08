Jan-Lennard Struff expulse Stefanos Tsitsipas de Cincinnati

L’Allemand Jan-Lennard Struff a coupé court aux aspirations du Grec Stefanos Tsitsipas (no 3), mercredi, à Cincinnati.

Struff, 36e joueur mondial, s’est imposé en trois manches de 6-4, 6-7 (5/7) et 7-6 (8/6) pour se tailler une place en huitièmes de finale.

Il devra y affronter le Russe Daniil Medvedev (no 9), vainqueur du Français Benoît Paire 7-6 (7/2) et 6-1.

Struff a signé cette victoire malgré un taux de premières balles en jeu à 62 %. Aidé par les nombreuses fautes directes commises par son rival, il a inscrit des points sur 85 % d’entre elles.

En plus de signer deux de trois bris de service de la rencontre, Struff s'est montré combatif tout au long du match.

Également éliminé à son premier match à Montréal, Tsitsipas n’a marqué que 18 points contre le service de l’Allemand pendant les deux premières manches. Il a aussi eu besoin de sa quatrième balle de manche pour forcer la tenue de la manche ultime.

Cette troisième manche a vu les deux hommes respecter la logique du service jusqu'à ce qu'un autre jeu décisif soit nécessaire. Après avoir échappé ses trois premières balles de match, Struff a scellé la victoire quand Tsitsipas a mal frappé un retour avec le cadre de sa raquette.

Ce gain était le deuxième de Struff en trois affrontements contre Tsitsipas.

Plus tôt, le Japonais Kei Nishikori (no 6) s'est incliné en deux manches de 7-6 (7/2) et 6-4 face à son compatriote Yoshihito Nishioka, 77e joueur mondial. Ce dernier devra, au prochain tour, en découdre avec l'Australien Alex de Minaur.

En fin d'après-midi, le Canadien Denis Shapovalov, 34e à l'ATP, disputera son duel de deuxième tour face au Français Lucas Pouille (31e).

Autres résultats messieurs, 2e tour : Richard Gasquet (FRA) bat Federico Delbonis (ARG) 7-5, 7-6 (7/1)

Alex De Minaur (AUS) bat Reilly Opelka (USA) 7-6 (7/3), 6-4

Diego Schwartzman (ARG) bat Radu Albot (MDA) 6-4, 6-2

Chez les dames, la no 2 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, a vaincu la Russe Maria Sharapova en deux manches de 6-4 et 6-1. Sharapova avait bénéficié d'une invitation des organisateurs du tournoi.

La Roumaine Simona Halep (no 4), elle, a eu besoin de trois manches pour venir à bout de la Russe Ekaterina Alexandrova 3-6, 7-5 et 6-4.