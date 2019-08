L’attaque des Blue Jays fait encore mal aux Rangers

Billy McKinney et Teoscar Hernandez ont frappé des circuits en sixième manche et les Blue Jays ont vaincu les Rangers du Texas 3-0, mardi, à Toronto.

Randal Grichuk a aussi cogné un circuit en solo pour les Blue Jays.

Danny Santana a frappé deux doubles pour les Rangers, les deux seuls coups sûrs des visiteurs lors des cinq premières manches.

Lance Lynn (14-8) a accordé un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches.

Wilmer Font a commencé le match sur la butte pour les Blue Jays. Il a accordé un coup sûr et deux buts sur balles en deux manches. Thomas Pannone (3-5) a pris le relais et a limité les Rangers à deux coups sûrs et autant de buts sur balles en quatre manches.

Tim Mayza, Derek Law et Ken Giles ont complété le travail, permettant aux Jays d'inscrire une cinquième victoire en sept parties.

Bo Bichette a soutiré un but sur balles en troisième manche, prolongeant à 16 matchs d’affilée en début de carrière sa séquence de rencontres au cours desquelles il a atteint les sentiers.

Il s'agit de la troisième plus longue séquence du genre dans l'histoire du baseball majeur pour une recrue âgée de 21 ans ou moins, surpassant la séquence 15 matchs de Ted Williams en 1939.