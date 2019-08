Blessé, Ignacio Piatti ratera au moins deux matchs

Ignacio Piatti est de retour sur le carreau. Le milieu de terrain de l'Impact a subi une blessure à l'adducteur samedi dernier à Chicago et est immédiatement rentré à Montréal après le match, a confié mardi l'entraîneur-chef Rémi Garde. Il sera indisponible pour au moins deux matchs.

Piatti n'a pas accompagné ses coéquipiers à Calgary, où ils disputeront mercredi le match retour de la demi-finale du Championnat canadien contre le Cavalry FC.

La blessure est suffisamment douloureuse pour l'envoyer passer des examens à Montréal. Pour l'instant, son absence n'est pas complètement déterminée, mais il est certain que pour les deux prochains matchs, il ne sera pas là. Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

La vedette argentine avait joué les héros en inscrivant un doublé dans une victoire de 2-1 contre le Cavalry FC la semaine dernière au match aller.

Piatti est entré comme substitut à la 80e minute, samedi à Chicago, et a fini le match.

Il n'a pris part qu'à huit matchs de MLS cette saison, dont six comme partant, et a marqué trois buts. Il en a raté 18 à cause de blessures.