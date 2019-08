Les Blue Jays servent une correction aux Rangers

Justin Smoak, Randal Grichuk et Danny Jansen ont aussi frappé une longue balle pour les Blue Jays (50-72), qui ont placé 21 balles en lieu sûr.

Le joueur recrue Bo Bichette a poursuivi sur sa lancée pour la formation torontoise. Il a conclu sa soirée de travail avec quatre coups sûrs, trois points marqués, un point produit et un but volé.

Neil Ramirez a lancé pendant une manche pour amorcer la rencontre pour les Blue Jays. Il a ensuite cédé sa place à Brock Stewart (2-0), qui a été d'office pendant cinq manches et un tiers, accordant trois points et cinq coups sûrs. Buddy Boshers et Justin Shafer ont tous les deux lancé pendant une manche et un tiers.

Nomar Mazara, Willie Calhoun et Rougned Odor ont réussi une claque en solo pour les Rangers (59-59).

Ariel Jurado (6-8) a permis 8 points, 11 coups sûrs et 1 but sur balles en 3 manches et 2 tiers au monticule. Adrian Sampson, Brett Martin, Jesse Chavez, Rafael Montero et le receveur Jeff Mathis sont venus en relève pour les visiteurs.