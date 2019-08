Les Hurricanes prolongent le contrat de Don Waddell

Les Hurricanes de la Caroline et le directeur général Don Waddell, qui porte également le chapeau de président, se sont entendus lundi sur les termes d'une prolongation de contrat de plusieurs années.

La première saison de Waddell à Raleigh a été couronnée de succès. Il a notamment effectué quelques échanges favorables qui ont permis aux Hurricanes de participer aux séries pour la première fois depuis 2009.

Le parcours éliminatoire des représentants de la Caroline du Nord s'est arrêté en finale de l'Association de l'Est contre les Bruins de Boston. Ils avaient préalablement éliminé coup sur coup les Capitals de Washington et les Islanders de New York.

L'homme âgé de 60 ans a fait partie des trois finalistes au titre de directeur général par excellence dans la Ligue nationale de hockey lors de la dernière campagne.

Waddell a égalé l'offre hostile du Canadien de Montréal à l'endroit de l'attaquant Sebastian Aho au début de juillet. La valeur de l'entente est de 8,454 millions de dollars par année pour 5 saisons.