Mondial féminin : Kenneth Heiner-Moller estime avoir tiré des leçons

Le Danois est passé par toute la gamme des émotions depuis la défaite de 1-0 en huitièmes de finale contre la Suède, le 24 juin, qui a écourté le séjour des Canadiennes en France.

« Tristesse, déception, incrédulité, puis fureur, a-t-il reconnu. J'étais furieux de ne pas être [encore] à ce tournoi. »

Ses réflexes d'entraîneur ont toutefois repris le dessus.

Réflexion et apprentissage, et ensuite planification. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à attendre deux ans avant le prochain événement d'importance. Le prochain grand événement est imminent. Et nous avons certainement tiré quelques leçons sur ce qu'il nous faut améliorer.

Kenneth Heiner-Moller