Les lendemains ensoleillés de Bianca Andreescu

Les journaux et les médias du Canada n’en ont que pour Andreescu au lendemain de son triomphe historique à la Coupe Rogers à Toronto.

En entrevue à l’émission La matinale de l’été, lundi matin, sur les ondes d'ICI PREMIÈRE, Bruneau est revenu sur la journée d’hier qui a allumé tous les projecteurs sur la joueuse ontarienne.

« Elle est évidemment extrêmement contente, très satisfaite du tennis qu’elle a offert sur l’ensemble de la semaine et, surtout, de voir que son épaule a tenu le coup », a-t-il d’abord indiqué.

Il a ensuite reconnu qu’en dépit de la victoire, la première pour une Canadienne sur ses terres en 50 ans, l’abandon de l'Américaine Serena Williams n’était pas le scénario idéal.

En l’absence d’un premier véritable duel entre les deux joueuses, ce qui a retenu l’attention est ce moment où Andreescu est allée consoler Williams.

Là encore, Bruneau estime que cela colle parfaitement avec la personnalité de son élève. Il a fait l’éloge de cette jeune athlète qui, à seulement 19 ans, fait déjà preuve d’une belle maturité.

L'Américaine l’a même qualifiée de « vieille âme ».

Dans la foulée de sa victoire, Andreescu a annoncé qu’elle ne participerait pas au tournoi de Cincinnati, dernier arrêt avant les Internationaux des États-Unis.

Pour Bruneau, il est important d’assurer un retour progressif adéquat pour celle qui, en dépit de son jeune âge, a déjà eu à composer avec son lot de blessures.

Elle va très bien. L’épaule, ça va. C’était difficile d’accumuler les matchs comme elle l’a fait cette semaine. Il y a donc d’autres petits bobos qui se sont manifestés. On ne veut pas revenir où on a déjà été. Elle jouait très bien en début d’année. Elle a joué beaucoup de matchs et de tournois. Une fatigue s’est créée suscitant malaises et blessures. Il s’agit donc d’un retrait préventif pour lui permettre de soigner un petit truc à l’aine.

Sylvain Bruneau