Andreescu et Nadal, champions de la Coupe Rogers, se retirent du tournoi de Cincinnati

Quelques heures après avoir remporté la Coupe Rogers, dimanche, Bianca Andreescu et Rafael Nadal ont annoncé qu'ils n'iraient pas à Cincinnati pour le tournoi qui s'ouvre lundi.

« Je n'y suis jamais allée, alors je suis vraiment déçue de dire que je me retire du tournoi. Je dois vraiment écouter mon corps présentement. La dernière semaine n'a pas été facile, alors je dois l'écouter et j'espère l'an prochain que je pourrai y être », a déclaré Andreescu, qui a vaincu Serena Williams par abandon à Toronto, plus tôt dimanche.

« Je dois me retirer du tournoi afin de prendre soin de mon corps, surtout si je souhaite participer aux Internationaux des États-Unis dans deux semaines », a pour sa part indiqué Nadal à un journaliste en espagnol, vainqueur à Montréal d'un cinquième titre au Canada.

La Coupe Rogers et le tournoi de Cincinnati rivalisent fréquemment pour attirer les têtes d'affiche du tennis mondial, à quelques semaines du dernier grand chelem de la saison.

Novak Djokovic et Roger Federer, entre autres, se sont retirés cette année du volet montréalais de la compétition au profit du tournoi américain.

Le prochain tournoi des deux champions sera Flushing Meadows, qui aura lieu du 26 août au 8 septembre prochain.