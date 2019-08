Les Yankees musellent les Blue Jays

Brett Gardner a frappé un double d'un point en cinquième et les Yankees de New York ont défait les Blue Jays de Toronto 1-0, dimanche.

Gardner a réussi un double automatique au champ droit, peu après un double de Gio Urshela. Les Yankees n'ont obtenu que cinq coups sûrs, mais les Jays ont été encore plus discrets, avec quatre (tous des simples).

Brandon Drury a entamé la fin de la neuvième avec un simple, mais Vladimir Guerrero fils a ensuite frappé une balle à double jeu.

Bo Bichette a ajouté un simple, mais Aroldis Chapman s'en est sauvé en retirant Cavan Biggio au bâton, sur élan. Chapman a inscrit un 31e sauvetage cette saison.

Masahiro Tanaka (8-6) n'a permis que trois coups sûrs en huit manches, retirant quatre frappeurs sur des prises. Il n'a pas accordé de but sur balles.

Trent Thornton (4-8) a donné un point et trois coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton.