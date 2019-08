Jeux panaméricains : Ellie Black sera la porte-drapeau du Canada pour la cérémonie de clôture

« C'est un honneur de pouvoir marcher en tenant le drapeau canadien bien haut, a dit Black. Les performances des athlètes canadiens ont été inspirantes et captivantes à suivre à Lima et au pays. »

« Je suis très fière de ce que nous avons accompli et j'ai hâte de guider notre équipe phénoménale dans le stade. »

Black a remporté cinq médailles pendant la compétition (deux d'or, deux d'argent et une de bronze). L'athlète de 23 ans avait gagné le même nombre de médailles aux Jeux panaméricains de Toronto, en 2015.

Avec un total de 10 médailles, elle est devenue la gymnaste canadienne la plus décorée de l'histoire des Jeux panaméricains.

« Ellie est un modèle, une meneuse et une inspiration pour la prochaine génération de gymnastes », a dit la présidente du Comité olympique canadien, Tricia Smith.

La gymnaste canadienne Ellie Black a ajouté une autre médaille d’or à sa collection, à la table de saut. Photo : @Equipe_Canada/Twitter

Les compétitions de gymnastique ont eu lieu tôt pendant les Jeux et Black était déjà rentrée chez elle à Halifax pour poursuivre sa préparation en vue des Championnats du monde qui se tiendront du 4 au 13 octobre à Stuttgart, en Allemagne. Le chef de mission canadien Douglas Vandor l'a joint au téléphone pour lui annoncer la bonne nouvelle.

« C'est excitant pour le sport canadien et la gymnastique canadienne, a dit Black. Obtenir de bons résultats et marquer l'histoire de mon pays, c'est bien. Mais c'est encore plus spécial d'inspirer les autres à rêver, à tenter d'atteindre des objectifs ambitieux et de faire tomber des barrières. C'est spécial de partager ces résultats avec toute mon équipe. »

La Néo-Écossaise est devenue la première Canadienne à monter sur le podium des mondiaux de gymnastique au concours général individuel avec une 2e place en 2017, à Montréal. Elle a gagné un sixième titre canadien à cette épreuve plus tôt cette année.

Le hockeyeur sur gazon Scott Tupper a été le porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d'ouverture.

Dimanche matin, le Canada occupait le 3e rang du tableau des médailles avec un total de 148. Les États-Unis (281) occupaient la tête du classement, devant le Brésil (164).

Les Jeux panaméricains de 2023 auront lieu à Santiago, au Chili.