Coupe Rogers: le formidable retour des garçons russes

MONTRÉAL -- Après une longue période de calme plat, le volet masculin du tennis russe connaît une véritable renaissance. La présence de Karen Khachanov et de Daniil Medvedev en demi-finale, à Montréal, en est un indice éloquent.

Au début des années 2000, la Russie comptait sur deux joueurs de premier plan pour faire rayonner le pays. La planète entière n’en avait que pour Marat Safin et Yevgeny Kafelnikov.

Tous deux avaient atteint le sommet du classement mondial et contribué au triomphe de leur pays lors des finales de la Coupe Davis en 2002 et en 2006.

La retraite soudaine de Safin en 2009 à l’âge de 29 ans a été un coup dur pour le tennis russe masculin qui est retombé dans l’anonymat quasi complet. Exception faite de Mikhail Youzhny, la Russie a connu une longue disette dans la présence d’un des leurs dans le top 100 mondial.

Mais, voilà que Khachanov et Medvedev offrent un second souffle à un sport qui depuis 10 ans est porté à bout de bras par les raquettes féminines en Russie. Et les noms ne manquent pas. Il suffit de penser à Maria Sharapova, Anastasia Pavlyuchenkova ou Vera Zvonareva.

Karen Khachanov exulte après sa victoire au Masters de Paris. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Khachavov et Medvedev semblent sortis d’un même moule. Tous deux sont âgés de 23 ans. Tous deux sont natifs de Moscou. Ils mesurent chacun 1,98 m (6 pi 6 po). Ils se côtoient sur les courts de tennis depuis l’âge de 12 ans. Il va sans dire qu’ils sont plus que de bons amis.

Ces derniers ont commencé l'année 2018 respectivement au 45e et au 65e rang mondial. Aujourd’hui, les voilà classés, l’un devant l’autre à l’ATP.

Khachanov est présentement au 8e rang. Medvedev est 9e. Mais avec sa participation à la finale de la Coupe Rogers, ce dernier repassera, dès lundi matin, devant son copain qu’il a vaincu samedi, en demi-finales.

Grâce à qui?

Mais comment expliquer ce renouveau chez les camarades russes. Car, Khachanov et Medvedev ne sont pas seuls.

Il y a aussi Andrey Rublev, qui à 21 ans, s’amène en force dans le même sillon. Et il ne faudrait pas oublier qu’Alexander Bublik est un Russe de 19 ans qui joue à présent sous les couleurs du Kazakhstan.

En 2018, Khachanov est devenu le premier des jeunes loups à mettre la main sur un titre de la Série Masters 1000 en décrochant les grands honneurs à Paris, battant nul autre que Novak Djokovic en finale.

Ici à Montréal, c’est face à Rafael Nadal, que Medvedev le francophile, tentera d’imiter son compatriote. Et n’eut été d’une blessure, Rublev, excellent sur terre battue, aurait sans doute poursuivi sur la lancée qui l’a porté jusqu’au 31e échelon mondial. Rublev est présentement 70e.

Dans une entrevue récente au quotidien Kommersant, le président de la Fédération de tennis de Russie, Chamil Tarpichtchev s’est montré optimiste en affirmant que Khachanov et Medvedev étaient appelés à surpasser les exploits de Safin et Kafelnikov.

En toute logique, cette génération est capable de faire mieux encore. Le plus en avance du trio est Khachanov qui est déjà un joueur bien formé à tous les égards. Chamil Tarpichtchev, président de la Fédération de tennis de Russie

Avec son apparence filiforme, Medvedev surprend sans cesse avec ses coups de génie qui paraissent sortir de nulle part. S’il attend toujours de signer une première grande victoire, il a néanmoins conclu l’année 2018 en ayant mis la main sur trois titres.

Mais aux yeux des experts, les étoiles du tennis russe ne sont pas tellement redevables envers leur fédération.

Même si le tennis y est l’un des sports les plus populaires, les moyens financiers de la fédération russe sont minimes pour ne pas dire dérisoires. C’est pour cette raison que les meilleurs espoirs ont été contraints de s’exiler.

Andrey Rublev Photo : Getty Images / Emilio Andreoli

N’eut été du soutien d’un oncle richissime, Khachanov n’aurait jamais pu s’installer en Croatie dès l’âge de 15 ans pour y poursuivre son développement.

De son côté, Medvedev a vu sa famille faire d’énormes sacrifices pour qu’il puisse se rendre du côté d’Antibes, en France, pour parfaire sa formation aux côtés du maître français Jean-René Lisnard.

Contrairement à ce qui a été mis en place à Montréal, la Russie ne possède pas de centre national d’entraînement. Bien conscient de cet immense vide, le président de la fédération russe insiste en affirmant que les succès de Khachanov, Medvedev et Rublev n’effaçaient en rien le problème.

En attendant, avec les moyens du bord, le tennis masculin de Russie recommence à faire tourner les têtes.