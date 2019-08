Le Fire fait subir à l'Impact une sixième défaite à ses sept derniers matchs

Mené 2-0 après 20 minutes de jeu, l'Impact avait créé l'égalité en deuxième mi-temps contre le Fire, samedi soir, à Chicago. Mais Bastian Schweinsteiger a trouvé le fond du filet à la 88e minute et Montréal s'est à nouveau avoué vaincu, 3-2.

C'est une sixième défaite depuis la fin du mois de juin pour l'Impact, qui n'a remporté qu'un seul match en un mois et demi, le 27 juillet dernier, contre l'Union de Philadelphie.

Le onze montréalais (33 points) s'accroche malgré tout au 7e et dernier rang dans l'Est qui donne accès aux éliminatoires, mais trois équipes, dont le Fire (30 points), lui souffle dans le cou. Les deux autres membres de ce trio, le Toronto FC (33 points) et Orlando SC (30 points), ont fait match nul samedi.

Dax McCarty a ouvert la marque dès la 8e minute pour Chicago et Nemanja Nikolic a doublé l'avance des locaux à la 19e minute.

Saphir Taïder, fauché par le gardien Kenneth Kronholm, a converti un tir de pénalité à la 34e minute, puis Bacary Sagna avait redonné l'espoir aux Montréalais d'accrocher un point à Chicago en marquant à la 76e minute lors d'un coup de pied de coin, bien servi par le latéral Jorge Corrales, acquis du Fire mercredi dernier.

Juste avant les arrêts de jeu, Schweinsteiger a profité d'un coup de pied de coin de Djordje Mihailovic pour faire dévier le ballon, de la tête, à la gauche du gardien Evan Bush après s'être faufilé devant le défenseur Zakaria Diallo. C'est le premier but de la saison du vétéran international allemand.

La formation montréalaise ne reviendra pas immédiatement dans la métropole puisqu'elle s'envolera dimanche pour Calgary, où elle jouera mercredi le duel retour du Championnat canadien contre le Cavalry FC. Elle sera de retour au stade Saputo samedi prochain pour y affronter le FC Dallas.