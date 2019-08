Sans jouer, Rafael Nadal passe en finale de la Coupe Rogers contre Daniil Medvedev

En finale, Rafael Nadal fera face au Russe Daniil Medvedev, qui a vaincu son compatriote Karen Khachanov en deux manches 6-1, 7-6 (8/6) en demi-finales.

Medvedev (no 8) s'est imposé en seulement 83 minutes pour atteindre pour la première fois de sa carrière une finale d'un tournoi de la série Masters 1000. Il disputera cependant une deuxième finale en deux semaines, après s'être incliné devant Nick Kyrgios à Washington.

« J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne », a confié Medvedev dans un excellent français en entrevue d'après-match sur le court.

Khachanov (no 6) avait battu Stan Wawrikna, puis Félix Auger-Aliassime en huitièmes de finale, et Alexander Zverev (no 3), mais son parcours s'est arrêté net contre le francophile Medvedev.

Monfils l'emporte, mais abandonne

Gaël Monfils a mis deux heures et 24 minutes pour venir à bout de l'Espagnol Roberto Bautista Agut 6-4, 3-6 et 7-6 (2) en quarts de finale de la Coupe Rogers de Montréal, samedi après-midi.

Monfils, qui s'est appuyé sur sa raquette à maintes reprises au cours du match, visiblement en douleur, n'avait que quelques heures pour se reposer avant son match contre Nadal, mais il a dû se résoudre à déclarer forfait en raison d'une blessure à une cheville.

« Je me suis fait un peu mal à ma cheville et à mon tendon d’Achille. Quand on est chaud, ça passe, ça passe bien. J’ai couru dessus. Après, je pense que ça s’est vu que physiquement je ne suis pas où je dois être. J’ai choisi de ne jouer en troisième manche que mes jeux de service. J’avais un peu mal et un peu peur pour ma cheville », a expliqué Monfils, qui n'avait plus joué depuis son abandon à Wimbledon au début du mois de juillet, en conférence de presse.

Mais c’est dur parce que des matchs comme ça, j’adore. Ce sont des matchs « champagne ». Je me disais avec mon entraîneur qu'heureusement que je me suis fait mal à la cheville parce que je l’aurais tenté quand même parce que je suis un compétiteur. Alors que là ils m’ont dit : « n’y pense même pas. Gaël Monfils

Monfils et Bautista Agut étaient de retour sur le court après que leur quart de finale, prévu initialement en fin de soirée vendredi, eut été suspendu en raison des mauvaises conditions météorologiques. La reprise du duel était prévue pour 13h samedi, mais la météo a de nouveau joué les trouble-fête et l'a repoussée à 15h20.

