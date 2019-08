Coupe Rogers: Tennis Canada vise une relève solide chez les entraîneurs

MONTRÉAL - Les noms de Sylvain Bruneau, Martin Laurendeau et Guillaume Marx sont en vitrine grâce aux succès des Denis Shapovalov, Bianca Andreescu et Félix Auger-Aliassime. Mais qu’en est-il de la relève chez les entraîneurs au Canada?

Le succès entraîne le succès et inspire les plus jeunes à suivre les pas de leurs idoles. C’est vrai dans tous les domaines. Ce l’est d’autant plus dans le monde du sport.

Jusqu’en 2008, Tennis Canada ne possédait pas de programme national de formation des entraîneurs. C’est à Louis Borfiga que l’on en doit la réelle paternité.

Jusque-là, on s’occupait bien de l’élite, mais on avait négligé la base d’où émergerait la relève essentielle à la pérennité des progrès enregistrés.

C’est à ce moment que fut créé le poste le directeur du programme des entraîneurs qu’occupe, encore à ce jour, Jocelyn Robichaud.

Il a lui-même été entraîné par Sylvain Bruneau. Il a joué jusqu’à l’âge de 23 ans. Il a ensuite fait des études universitaires tout en travaillant au sein de clubs de tennis privés.

À 41 ans, cet ancien joueur converti à la formation des jeunes au Centre national de tennis du parc Jarry, demeure le seul Canadien à avoir remporté trois tournois du grand chelem chez les juniors, incluant Wimbledon.

Le programme se divise en six catégories (instructeur, professionnel de club, entraîneur de niveau 2 à 5). Le niveau le plus bas se donne sur une fin de semaine et permet à des jeunes d’enseigner le tennis dans des camps de jour. Le professionnel de club apprend à gérer son club, à y organiser des leçons ou des tournois.

Puis, vient le volet haute performance dont s’occupe plus particulièrement Robichaud.

À ce niveau, les entraîneurs œuvrent dans des programmes sports-études et vont amener des joueurs dans des championnats provinciaux et des championnats canadiens. Ceux qui obtiennent le plus haut degré de certification s’occupent de joueurs qui brillent sur la scène mondiale. Jocelyn Robichaud

Sylvain Bruneau, entraîneur de tennis Photo : Société Radio-Canada

Or, n’obtient pas qui veut la certification de niveau 5. Ils ne sont que trois au Canada et leurs noms figurent en tête de ce texte. Il faut savoir que les conditions d’admissibilité son très strictes. Il vous faut en outre diriger un joueur figurant dans le top 100 à l’ATP depuis au moins trois ans.

Au Canada, un peu plus de 3200 entraîneurs détiennent un certificat émis par l’Association des professionnels du tennis (APT), à ne pas confondre avec l’ATP, le circuit professionnel masculin.

Si Tennis Canada chapeaute les échelons supérieurs, c’est aux fédérations provinciales, comme Tennis Québec, qui doivent fournir les formations dites de base.

Les qualités recherchées

Recruter des candidats et candidates potentiels pour assurer la tâche d’entraîneur n’est pas chose simple. Les jeunes sont plus souvent intéressés par le jeu. Les heures et les sacrifices qu’il faut s’imposer constituent des freins majeurs.

On mise beaucoup sur les anciens joueurs pour leur donner la chance de rester impliqués dans le tennis. En ce moment, on déploie beaucoup d’efforts pour recruter davantage de femmes. On organise des conférences pour mettre en lumière les possibilités de débouchés pour elles comme entraîneuses. Jocelyn Robichaud

Si la Coupe Rogers est un événement hors du commun pour promouvoir le tennis, il reconnaît qu’il n’y a pas de mesures en place, par exemple du côté marketing, pour favoriser le recrutement d’entraîneurs.

Si le dépistage du talent chez les jeunes joueurs se fait assez aisément dès l’âge de 12 ou 13 ans, il en va autrement pour la détection des aptitudes à entraîner.

Denis Shapovalov et Martin Laurendeau Photo : Getty Images / LARS HAGBERG

« Pour la carrière d’entraîneur, ça se passe plus vers 18 ou 19 ans. Soit qu’ils ont tenté sans succès de percer chez les professionnels, ou alors ce sont des passionnés qui sont prêts à mettre le temps nécessaire. Souvent les cours de certification ne se donnent que le soir ou les fins de semaine. Il faut donc être assez flexible. »

Il faut aimer le sport. Il faut être très déterminé. Il faut accepter d’être confronté à des mauvais résultats, à des parents qui ne sont pas toujours faciles. Il faut posséder la détermination à atteindre certains objectifs, à développer des joueurs. Un bon entraîneur va développer à la fois le joueur et la personne. Jocelyn Robichaud

Robichaud sait de quoi il parle. Il a travaillé aux côtés de Félix Auger-Aliassime jusqu’à ce que dernier atteigne l’âge de 15 ans et demi. Il a ensuite été confronté à un choix difficile : continuer avec Félix chez les professionnels, ou poursuivre son œuvre au Centre national de Montréal.

Avec trois enfants en bas âge et la perspective d’être en déplacement plus de six mois par année, Robichaud a fait son choix tout en sachant qu’il laissait partir, en Félix, une future grande vedette du tennis mondial.

Robichaud estime que plusieurs jeunes bons entraîneurs d’ici sont en voie de suivre ou de compléter la formation d’entraîneur de niveau 4.

Ce qui différencie les Bruneau, Laurendeau et Marx du reste est leur engagement envers la haute performance. Pendant que d’autres mettront l’accès sur la commercialisation en mettant sur pied des académies privées, ces trois-là ont déjà consacré plus de 30 ans de leur vie à l’avancement du tennis. Leur succès est dû à leur orientation envers le tennis international. Jocelyn Robichaud

À l’ère du #MeToo

À la suite de l’éclosion sur la place publique de nombreux cas d’agressions sexuelles dans d’autres sports il y un an et demi, Tennis Canada s’est placé en mode prévention pour tout ce qui a trait, de près ou de loin, à la relation joueur-entraîneur.

Un volet de sensibilisation a été intégré au programme de formation des entraîneurs afin de pour mettre en lumière le genre de situation qui pourrait être matière à interprétation, et de mieux les préparer à les éviter.

Ça commence avec une vérification systématique des antécédents judiciaires. On met énormément d'accent sur cet aspect. Tous les entraîneurs certifiés doivent passer par cette étape-là. Jocelyn Robichaud

D’ailleurs, Robichaud insiste sur le fait que tous les entraîneurs enregistrés auprès de l’APT on fait l’objet d’une enquête approfondie. C’est pourquoi, selon lui, les parents devraient consulter la liste des entraîneurs certifiés figurant sur le site de l’Association des professionnels du tennis.

Le programme « Protéger le tennis » souhaite ainsi prévenir les cas d’abus. Jusqu’à présent, un seul individu a perdu son poste auprès de Tennis Canada, tandis que deux candidatures pour le programme d’entraîneurs ont été rejetées pour des motifs qui suscitaient un doute raisonnable.

Selon les nouveaux enseignements mis de l’avant par Tennis Canada, on s’assure de la présence de deux adultes auprès d’un enfant.

Les jeunes reçoivent aussi de l’information sur ce qui peut constituer une situation indésirable et, en cas de doute, sur la manière d’en parler à une personne de confiance.

« Des séances sont organisées dans le cadre de tournois à l’échelle locale et provinciale afin d’éduquer les enfants et les parents sur ces questions. Avec les nombreuses situations survenues dans d’autres sports, les gens sont maintenant beaucoup plus aux aguets », a conclu Robichaud.