Bianca Andreescu en finale de la Coupe Rogers

Bianca Andreescu a son billet pour la finale de la Coupe Rogers. La Canadienne a battu l’Américaine Sofia Kenin en deux manches de 6-4 et 7-6, (7/5) samedi, à Toronto.

L'Ontarienne de 19 ans affrontera l’Américaine Serena Williams ou la Tchèque Marie Bouzkova en finale dimanche après-midi.

C’était le troisième affrontement entre Andreescu, 27e joueuse mondiale, et Kenin, 29e. L’Américaine l’avait battue à Acapulco au début de l’année, puis la Canadienne avait eu gain de cause à Miami.

Pour la première fois du tournoi, Andreescu n'a eu besoin que de deux manches pour vaincre son adversaire. Eugenie Bouchard, Daria Kasatkina, Kiki Bertens (no 5) et Karolina Pliskova (no 3) avaient chacune enlevé une manche à la jeune sensation du circuit de la WTA.

Après avoir pris l'avance 5-2 en deuxième manche samedi, la Canadienne a vu Kenin revenir dans le duel avec son deuxième bris alors qu'Andreescu servait pour le match.

Puis, après une pause médicale de Kenin, Andreescu a laissé filer trois balles de match et la manche s'est décidée au bris d'égalité, où elle a finalement triomphé à la cinquième occasion.

Si elle l'emporte en finale, elle deviendrait la première Canadienne à remporter la Coupe Rogers (alors l'Omnium canadien) depuis Faye Urban, en 1969. Ce serait son deuxième titre sur le circuit de la WTA cette année, après celui d'Indian Wells, en mars.

