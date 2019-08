Les Blue Jays mettent fin à la série de victoires des Yankees

Teoscar Hernandez a claqué deux circuits et Sean Reid-Foley a été solide durant cinq manches pour permettre aux Blue Jays de battre les Yankees de New York 8-2, vendredi soir, à Toronto.

Randal Grichuk et Danny Jansen ont également frappé des coups de canon pour les Blue Jays (48-72), qui ont égalisé la série 1-1.

Reid-Foley (2-2) a récolté la victoire après avoir accordé un seul point et cinq coups sûrs tout en retirant cinq frappeurs sur des prises.

Les Yankees (76-40) ont ainsi stoppé leur séquence de victoires à neuf.

L'ancien lanceur des Jays, J.A. Happ (9-7) a connu quelques ennuis et a eu de la difficulté à bien contrôler ses lancers du côté des Yankees. Il a permis six points en quatre coups sûrs, dont trois circuits, en plus d'accorder trois buts sur balles.