Les anecdotes de Jean-René Dufort, porte-parole de la Coupe Rogers

Q : Qu’est-ce qui est particulier cette année jusqu’à maintenant ?

R : Cette année, c’est un peu spécial parce que c’est presque une édition canadienne. Aux deux premiers tours, Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil se sont affrontés, puis Auger-Aliassime a joué contre Milos Raonic.

Si ça continue, on n’aura plus besoin des autres pays pour se faire une Coupe Rogers. Les Canadiens ont eu une présence marquée.

Q : Tu as eu la chance de côtoyer beaucoup de joueurs du circuit en réalisant des capsules humoristiques, qui sont tes coups de cœur?

R : Andy Murray, avec son flegme britannique, a beaucoup d’humour. Mais ça ne paraît pas et c’est ça qui est drôle. J’ai fait une capsule où je jouais avec lui au jeu « je te tiens par la barbichette ». On ne le voit pas dans la capsule, mais ç’a duré plus de 4 minutes. Il me regardait super intensément, ça faisait peur. À la fin, il m’a dit : « je n’aime juste pas perdre à n’importe quoi, même ça. »

Rafael Nadal est aussi super sympathique, mais il est vraiment timide. Il regarde constamment par terre. Il est particulièrement courtois. J’ai remarqué que c’est le seul joueur, quand il fait des entrevues, qui serre la main de tout le monde, caméramans, techniciens, etc. C’est juste spécial parce qu’il regarde par terre et on dirait qu’il a peur de tout le monde.

Rafael Nadal sous la pluie Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Du côté canadien, Félix Auger-Aliassime, c’est un naturel. Il est presque meilleur en communications qu’en tennis, c’est dire comment il est bon pour s’exprimer. Je trouve que c’est un joueur qui est très complet.

Félix Auger-Aliassime réagit après avoir gagné la première manche contre Karen Khachanov. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Mon travail, c’est aussi un peu de vulgariser un peu les tenants et aboutissants du tennis avec ces joueurs-là. J’essaie un peu de faire le lien entre la ville et les joueurs, aussi de faire quelque chose de plus personnel avec eux. Je pense qu’ils aiment ça. Ça les fait sortir un peu de leur routine.

Q : Si tu étais arbitre, comment gérerais-tu un joueur comme Nick Kyrgios?

R : Je ne le gérerais pas parce que, dans le fond, c’est une bibitte. Mais c’est nécessaire les bibittes dans le tennis. C’est un sport où il y a beaucoup de règles et on a l’impression qu’on ne peut pas y déroger.

Ce que j’aime le plus c’est de voir Rafael Nadal, qui est un psychorigide, contre Kyrgios, qui joue avec toutes les règles.

Faire un service en cuillère, c’est quoi le problème. Ça marche. Tu as le droit. Ça surprend l’adversaire s’il est trop loin. Mais on dirait qu’il y a des conventions au tennis qui font que ça ne se fait pas. Il est très divertissant. Les joueurs commencent à s’habituer.

Je pense que c’est Rafael Nadal qui a le mieux décrit Kyrgios : « un talent incroyable et une attitude de marde. »

Nick Kyrgios à la Coupe Rogers de Montréal Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Mais j’aime ça, moi, des enfants terribles au tennis.

Il a fait une grosse histoire cette semaine avec une serviette. Il en voulait une sans logo et on ne lui a pas apporté assez vite, alors il n’était pas content. Mais hier soir il était ici en train d’avoir du plaisir. Il n’avait pas l’air d’haïr tant Montréal que ça.

(Avec les informations d'Alexandra Piché)