Coupe Rogers : Medvedev, premier qualifié pour les demi-finales

Le Russe Daniil Medevedev a facilement gagné 6-3 et 6-1 sur l’Autrichien Dominic Thiem pour devenir le premier à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Rogers, vendredi, à Montréal.

Le 9e joueur mondial a fait les choses à sa façon contre le 4e, qui ne semblait pas dans son assiette.

Il a brisé Thiem quatre fois en neuf occasions. Il est passé bien près de briser son rival une autre fois pour remporter à zéro la deuxième manche.

Il n'a lui-même fait face à aucune balle de bris et a remporté 96 % des points avec ses premières balles de service, statistique révélatrice de sa domination.

Le match a duré à peine 56 minutes.

Medvedev affrontera en demi-finales le gagnant du duel entre l’Allemand Alexander Zverez (no 3), champion à Montréal en 2017, et le Russe Karen Khachanov (no 6).