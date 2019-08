« On est toujours bien chez soi » - Ballou

« Le peu de temps que je suis parti, j’ai pris beaucoup d’expérience. J’ai tellement appris. Chaque jour, j’apprends avec le FC Barcelone. C’est l’un des plus grands clubs du monde. J’ai essayé d’apprendre de ceux qui ont plus d’expérience que moi. J’espère que les trucs que j’ai appris là-bas, je vais pouvoir les ramener ici », a affirmé Ballou en point de presse avant l’entraînement du onze montréalais vendredi matin.

À la Masia, le centre d’entraînement du Barça, le Canado-Ivoirien de 20 ans a côtoyé les Lionel Messi, Luis Suarez et autres Ousmane Dembelé. Les joueurs de la deuxième équipe, de laquelle il faisait partie, étaient régulièrement appelés à se joindre à ces joueurs d’exception qui sont devenus des modèles pour lui, pas tout à fait redescendu de son nuage catalan.

« Tu peux juste regarder ce qu’ils font et essayer de faire pareil. À l’entraînement, ils sont efficaces. Techniquement, ils sont propres. Ce qu’ils font en match, c’est ce qu’ils font à l’entraînement. On ne peut que les regarder », a-t-il insisté.

L’aventure barcelonaise de Ballou n’a toutefois pas été un long fleuve tranquille. L’adaptation à son nouvel environnement et à la vitesse du jeu prôné par les Catalans, l’apprentissage de la langue, mais aussi les revers du Barça B en championnat ont été une série d’embûches sur la route du Montréalais.

Relégué avec son équipe en troisième division (Segunda B) à l’issue de ses premiers mois en Espagne, Ballou est finalement remonté au niveau supérieur en janvier dernier, quand Barcelone l’a prêté à Albacete pour l’aider à poursuivre son développement. En un an avec le Barça B, il a joué presque tous les matchs. Mais en six mois en Castille, il n’est entré que deux fois sur le terrain.

« J’avais cette envie parce qu’avec le Barça B, on était en troisième division, mais je suis tombé, malheureusement, sur un coach du Real Madrid, a raconté Ballou. J’ai eu cette malchance et ce n’est pas le même style de jeu. Il est arrivé ce qu’il est arrivé. C’est une expérience et je ne suis pas déçu, mais c’est sûr que j’aurais aimé jouer. »

C'est sûr qu'il s'est passé ce qui s'est passé dans le passé. C’est une nouvelle page. Et je reviens avec beaucoup d’envie, de rage sur le terrain. Je suis content d’être ici. Ballou Jean-Yves Tabla

Malgré la distance, il n’a jamais cessé de suivre le club qu’il a quitté en janvier 2018, et le milieu offensif est bien au courant des performances en dents de scie du onze montréalais.

« Sur Instagram, les réseaux sociaux, je regardais les matchs, je suivais tout, les arrivées. Bien sûr qu’il y a eu des matchs qui ne font pas plaisir, mais la saison peut monter comme descendre. J’étais toujours connecté sur le club », a-t-il ajouté.

Trouver le rythme

Avec le peu de temps de jeu que lui a offert Albacete avant la fin de son prêt en juin et le calendrier inversé du soccer européen, Ballou ne se cache pas qu’il devra travailler à rapidement trouver son rythme pour aider ses nouveaux anciens coéquipiers montréalais.

Difficile d’envisager, comme pour Bojan Krkic, qu’il soit sur le terrain dès samedi contre le Fire à Chicago, mais le calendrier serré de la fin de la saison devrait contribuer à accélérer le processus.

« C'est sûr, ça fait longtemps que je n'ai pas eu 90 minutes, a-t-il avoué. On était en présaison avec le Barça avant que j’arrive [à Montréal]. On a joué des matchs, alors j’ai fait 90 minutes, j’ai fait 35 minutes. Mais s’entraîner, ce n’est pas comme jouer. Sur la forme physique, je suis prêt. C’est une question de semaine pour être à 100 %. Disons que je suis à 90. Dans la tête je suis à 100 %, mais physiquement à 90 %. »

À Montréal, Ballou ne revient pas en sauveur. L’attaque montréalaise, fort dépourvue il y a moins d'un mois, s’est renflouée dans les dernières semaines avec les arrivées de Lassi Lappaleinen et de Krkic, et le retour en forme d’Ignacio Piatti.

Soudainement, Rémi Garde dispose de plus de joueurs de talent qu’il ne peut en mettre sur le terrain et, comme en Espagne, Ballou devra lutter avec d’autres jeunes prometteurs, comme la fusée finlandaise ou encore Orji Okwonkwo, pour faire sa place au soleil.

Celui qui avait déjà la tête à l’Europe avant son départ de la métropole n’a pas fait tous ces calculs avant d’accepter l’offre de l’Impact de venir gonfler ses rangs pour la fin de la saison.

« Parce qu’on est toujours bien chez soi, a-t-il expliqué. Je n’ai pas réfléchi. J’ai cette opportunité de revenir et d’aider l’équipe. Je n’ai pas réfléchi. »

« J’allais revenir à la maison. »