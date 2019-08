Kris Letang veut gagner une quatrième coupe Stanley à Pittsburgh

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kris Letang est bien à Pittsburgh et compte y rester.

Champion de la Coupe Stanley à trois occasions, le Québécois a été l’objet de plusieurs rumeurs d'échanges cet été, et certains observateurs pensaient que son association avec l’équipe de Mario Lemieux prendrait fin.

Même s’il sait depuis longtemps que le hockey est une « business », Letang n’est pas resté insensible aux rumeurs.

« C’est un peu stressant, a-t-il confié vendredi à RDI Matin. D’entendre ton nom, ce qui veut dire que ton équipe veut se débarrasser de toi, ça fait un petit pincement. Si ça arrive, ça arrive, mais je suis bien là-bas. »

Le hockeyeur de 32 ans fait partie du noyau des Penguins avec Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

Il voit le virage jeunesse amorcé par certaines équipes et ne croit pas que ce soit la formule magique pour remporter les grands honneurs.

« Ces jeunes-là doivent faire en sorte que ton équipe soit meilleure et plus rapide, mais devraient tourner autour d’un noyau de joueurs avec plus d’expérience », fait-il valoir.

« Si on regarde les deux équipes de la Coupe Stanley, ce sont des équipes avec des joueurs plus vieux, dont les joueurs étoiles ne sont pas de jeunes joueurs, mais bien des joueurs de plus de 30 ans. »

Son prochain objectif? Une quatrième coupe Stanley.

« Quand t’as goûté à gagner la Coupe Stanley. C’est quelque chose que tu veux répéter le plus souvent avant la fin de ta carrière », confie-t-il.