[EN DIRECT] Les poloïstes canadiennes qualifiées pour Tokyo

Horaire de la journée : 15 h 45 - 21 h : Athlétisme - Lancer du javelot - Femmes - Finale / Relais 4 x 400 m - Hommes - Demi-finales / 110 m haies - Hommes - Demi-finales / 800 m - Hommes - Demi-finales / 200 m - Finale / Lancer du poids - Femmes - Finale / 10 000 m - Hommes - Finale / Saut en hauteur - Hommes - Finale / 1500 m - Femmes - Finale / Triple saut - Femmes - Finale / 5000 m - Femmes - Finale / Relais 4 x 100 m - Finale

21 h 30 - 23 h 30 : Soccer - Femmes - Finale

L’équipe canadienne de water-polo féminin a décroché un billet pour les Jeux olympiques pour la première fois depuis 2004 avec une victoire de 19-5 sur le Brésil en demi-finales.

Un billet pour Tokyo est réservé aux championnes panaméricaines à Lima, mais comme les Américaines, gagnantes de l’autre demi-finale (31-7 contre les Cubaines), ont déjà leur billet olympique après avoir décroché le titre en Ligue mondiale de la FINA, une seule présence en finale suffisait pour les Canadiennes.

Qualification olympique en voile

Alexander Heinzemann et Justin Barnes ont permis au Canada d'obtenir un billet pour Tokyo 2020 en skiff (49er). Ils ont terminé la course en 3e place derrière les Brésiliens et les Argentins.

En dériveur léger en solitaire, la Canadienne Sarah Douglas a pris le 1er rang, devant l'Américaine Charlotte Rose et l'Argentine Lucia Falasca.

Sarah Douglas médaillée d'or en voile aux Jeux panaméricains Photo : Voile Canada

Deux fois l'or en aviron

Le Canada a ajouté deux médailles d’or à sa récolte en aviron. En skiff féminin, Jessica Sevick l’a emporté en 7 min 44 s 51/100, devant la Trinidadienne Felice Chow (7:46,53) et la Chilienne Soraya Jadue (7:49,89).

En deux de couple féminin, Katherine Haber et Jaclyn Stelmaszyk ont fini 1res en 7:10,35 devant leurs rivales chiliennes (7:14,68) et cubaines (7:16,59).