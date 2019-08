Les Yankees dominent les Jays, Bo Bichette poursuit sur sa lancée

Gio Urshela et Mike Tauchman ont produit quatre points chacun, jeudi, aidant les Yankees de New York à l'emporter 12-6 contre les Blue Jays de Toronto.

Urshela a frappé trois coups sûrs, dont deux circuits de deux points. Les Yankees menaient 5-0 après son deuxième coup de canon, en troisième.

Tauchman a porté le pointage à 8-0 avec un circuit de deux points, plus tard en troisième. Il a aussi fourni un simple d'un point en neuvième. Voltigeur de centre, il a produit 10 points à ses 6 dernières rencontres.

D.J. LeMahieu et Cameron Maybin ont aussi obtenu trois coups sûrs pour les visiteurs, qui sont invaincus depuis neuf matchs. Maybin a réussi deux doubles.

Domingo German (15-2) a signé le gain, bien qu'il ait donné quatre points et huit coups sûrs en cinq manches. Chad Green a lancé pendant une manche, après quoi Luis Cessa a mis fin au match.

Chez les Jays, le receveur et dernier frappeur, Reese McGuire, a claqué pas moins de quatre coups sûrs, dont un double.

Bo Bichette a continué de s'illustrer. Auteur d'un circuit et d'un simple, il est la première recrue du baseball majeur avec un coup de plus d'un but dans neuf matchs d’affilée depuis Ted Williams, en 1939.

Thomas Pannone (2-5) a permis sept points et six coups sûrs en deux manches et un tiers.