Une génération de joueurs mieux outillés sur les courts

MONTRÉAL – Daniel Nestor en a vu du tennis durant sa longue carrière internationale étalée sur une trentaine d’années. Pour la première fois depuis 1989, il observe les courts de la Coupe Rogers avec des yeux de spectateur. Ce qu’il a remarqué? Le sérieux et le professionnalisme dont font preuve les jeunes joueurs du circuit.

En conférence de presse quelques heures avant son entrée au Temple de la renommée de la Coupe Rogers, il a avoué aux médias, tout sourire, que le secret de sa longévité a probablement été son manque de maturité en début de carrière.

« Quand j’ai commencé à jouer, j’étais loin d’avoir la maturité qu’ils ont. En fait, je n’étais pas mature du tout. Je pense que c’est un aspect qui est venu avec le temps. Plus les années avançaient plus j’étais concentré et sérieux par rapport au tennis », a-t-il dit.

Ce n’est pas un phénomène qu’il a observé chez les jeunes cette semaine. Il a notamment noté la maturité dont fait preuve le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui a atteint le troisième tour du tournoi, à seulement 19 ans.

Nestor croit aussi que les athlètes profitent aujourd’hui d’un meilleur encadrement, plus tôt dans leur carrière. Pour lui, c’est l’entrée en scène d’un psychologue sportif qui a fait la différence.

« Ç’a été un moment pour moi et je pense que le fait que les jeunes travaillent avec des spécialistes tôt dans leur carrière sera bénéfique », a-t-il affirmé.

Daniel Nestor Photo : La Presse canadienne / Jon Blacker

Le Canadien maintenant âgé de 46 ans a surtout connu du succès en double, décrochant 91 titres dont 12 en grand chelem. Il a fait une croix sur une carrière en simple en 2006 pour se concentrer sur la spécialité du tennis qui le réussissait le mieux.

« J’étais meilleur en double et je l’ai réalisé. Ça m’a permis d’avoir une longue carrière et de gagner des titres », a-t-il mentionné.

Parmi les Canadiens actuellement en action sur le circuit de l’ATP, aucun n’est spécialisé qu’en double. Ils font souvent équipe avec un partenaire lors de tournois auxquels ils sont déjà inscrits en simple, mais généralement avec pour objectif principal d’augmenter leur nombre de présences sur les courts.

Daniel Nestor croit cependant que Vasek Pospisil pourrait être un bon candidat pour avoir du succès en double. C’est d’ailleurs aux côtés l’athlète canadien aux origines tchèques que la légende a disputé son dernier affrontement en septembre 2018, dans le cadre de la Coupe Davis.