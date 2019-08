Bojan Krkic, un joueur « au passé exceptionnel, dans la fleur de l'âge »

Krkic, dont le transfert a été officialisé mercredi, a participé à un premier entraînement avec le groupe jeudi, tout comme les deux autres nouveaux venus, Jean-Yves Ballou Tabla, qui effectue un retour dans le onze montréalais, et le défenseur latéral Jorge Corrales.

« Bojan est un joueur au passé exceptionnel, mais qui est encore dans la fleur de l’âge, a expliqué l’entraîneur-chef Rémi Garde au sujet de l'ancien du FC Barcelone. Nous sommes très heureux de l’avoir, on va tout faire pour que son intégration soit la plus rapide possible. »

« Je suis très content d’être ici, a ajouté Krkic. Je suis impatient de me mettre au travail et d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. »

Gilmore a d’ailleurs levé un tant soit peu le voile sur la façon dont l’équipe a acquis le milieu offensif. « C’est mon premier mercato, mais il y a une préparation qui se fait avec les entraîneurs. On veut s’améliorer aujourd’hui, mais aussi demain et après-demain.

« Notre personnel du département sportif se fait contacter avec le nom de certains joueurs. Quand on nous a dit que Bojan serait disponible, on est allé à sa rencontre, c’était important d’aller le voir. Pour lui, c’était important de voir que la vision du club se rapproche de ce qu’il veut. »

Gilmore a précisé que le premier contact en personne a eu lieu vendredi à Bologne.

Plus de détails à venir.