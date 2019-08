À surveiller jeudi à la Coupe Rogers : un cadeau d'anniversaire pour Auger-Aliassime?

Né le 8 août 2000, le Québécois fête son 19e anniversaire jeudi. Comme cadeau, il pourrait s'offrir une place en quarts de finale à Montréal, mais elle sera bien gardée par le huitième joueur mondial, le Russe Karen Khachanov, vainqueur du Suisse Stan Wawrinka.

Auger-Aliassime est passé au troisième tour en raison de l'abandon de son compatriote Milos Raonic après la deuxième manche lorsque le score était de 6-3 et 3-6 mercredi.

De plus, une victoire contre Khachanov permettrait au Québécois de s'offrir un deuxième cadeau d'anniversaire : le titre de meilleur joueur canadien au classement de l'ATP. Il serait alors assuré de devancer Milos Raonic pour la première fois de sa carrière.

Ce sera le deuxième match à l'horaire sur le court central.

Le tombeur de Denis Shapovalov au deuxième tour, l'Autrichien Dominic Thiem (no 2), fera face dans le premier duel du jour au gagnant des Internationaux des États-Unis en 2014, Marin Cilic.

En soirée, toujours sur le central, le favori, l'Espagnol Rafael Nadal, affrontera l'Argentin Guido Pella.

Andreescu poursuit déjà sa route à Toronto

Après avoir vaincu mercredi soir la Russe Daria Kasatkina en trois manches, Bianca Andreescu sera de retour sur le court central torontois en début d'après-midi.

L'Ontarienne de 19 ans, qui joue un premier tournoi en trois mois, sera opposée à la Néerlandaise Kiki Bertens, 5e tête de série, en huitièmes de finale.

Karolina Pliskova (no 3) et Naomi Osaka (no 2) poursuivront leur quête du premier rang mondial, assuré pour l'une ou l'autre avec une victoire en finale, contre Anett Kontaveit (no 16) et Iga Swiatek.

L'ex-numéro un mondiale Simona Halep se mesurera à la Russe Svetlana Kuznetsova, qui profite avec brio d'un laissez-passer des organisateurs octroyé seulement quelques jours avant le début du tournoi.

Quant à Serena Williams (no 8), elle jouera son match de troisième tour en soirée contre la Russe Ekaterina Alexandrova, issue des qualifications.