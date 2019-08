L’Impact frappe fort avec le retour de Ballou et l’embauche de Krkic

Ballou, un ancien de l'Académie de l'Impact, était passé au FC Barcelone B en janvier 2018, pour devenir le premier joueur formé par le Bleu-blanc-noir à être transféré dans un club européen.

Il s'agira d'un second séjour à Montréal pour le joueur québécois né en Côte d'Ivoire.

Le 4 mars 2017, il était devenu le plus jeune joueur du onze montréalais à disputer un match en MLS. Il avait à l'époque 17 ans et 338 jours.

Ballou a participé à 21 matchs, dont 11 comme partant, sous les couleurs du Bleu-blanc-noir durant la saison 2017. Il avait touché la cible à deux reprises et avait amassé deux passes décisives.

Plus tôt cette année, l'international canadien a été prêté à l'Albacete Balompié, une formation espagnole de deuxième division.

Les additions de Krkic et de Tabla seront accueillies à bras ouverts par l'entraîneur-chef Rémi Garde. Ses protégés tentent de conserver leur place dans le tableau éliminatoire avec neuf rencontres à jouer au calendrier.

L'Impact accueillera le Cavalry FC mercredi soir pour le match aller des demi-finales du Championnat canadien.

Un ancien du FC Barcelone

Krkic, 28 ans, est sous contrat avec l’Impact pour un an et demi, soit jusqu’à la fin de la saison 2020.

Son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

Le joueur sera présenté jeudi aux médias montréalais en compagnie de l'entraîneur-chef Rémi Garde et du président Kevin Gilmore, avec son chandail no 9.

« Ses capacités offensives pour faire jouer les autres ou pour marquer seront d'une aide précieuse pour la fin de la saison. Je lui souhaite la bienvenue avec notre club », a déclaré par communiqué Garde.

Bojan Krkic Photo : Getty Images / Nathan Stirk

Krkic a passé les cinq dernières saisons avec le club anglais de Stoke City, avec lequel il a marqué 14 buts et réussi 2 passes décisives en 53 matchs de Premier League, et un but en 21 matchs quand l'équipe a été reléguée en deuxième division.

Il a aussi joué avec le FC Barcelone, qui l'a formé, de 2007 à 2011. Le 16 septembre 2007, à 17 ans et 19 jours, il est devenu le plus jeune joueur dans l'histoire du club catalan à prendre part à un match en Liga, pour battre le record de Lionel Messi. En 2007, il est aussi devenu le plus jeune joueur du Barça à marquer en Liga et à jouer en Ligue des champions.

Krkic a inscrit 41 buts et 19 passes décisives en 163 matchs à Barcelone, toutes compétitions confondues, avec à la clé trois titres en Liga et deux en Ligue des champions.

Il a ensuite porté les couleurs de l'AS Rome et de l'Ajax d'Amsterdam. Pendant ses années avec Stoke City, il a aussi été prêté à Mayence (Allemagne) et au Deportivo Alavés (Espagne).

Sur la scène internationale, il a disputé un match avec l’équipe nationale espagnole.