Karolina Pliskova en huitièmes de finale à la Coupe Rogers

Deuxième favorite du tournoi à la suite de l'élimination de l'Australienne Ashleigh Barty (no 1), Pliskova, exemptée du premier tour en tant que membre du top 8 dans la Ville Reine, est en quête de son quatrième titre cette saison après ses succès sur le gazon d'Eastbourne, la terre battue de Rome et la surface dure de Brisbane.

Il s'agit d'un 39e gain en 2019 pour l'ancienne numéro un mondiale. Seule la Néerlandaise Kiki Bertens (no 5), qui a remporté mardi son 40e match, peut se targuer d'en avoir davantage.

Pliskova a été capable du meilleur comme du pire au service. Elle a enregistré 11 as contre 9 doubles fautes et a maintenu des taux de réussite de 82 % (45 en 55) et 55 % (22 en 40) avec ses premières et deuxièmes balles, respectivement.

Elle retrouvera jeudi en huitièmes de finale l'Estonienne Anett Kontaveit (no 16), qui a profité de l'abandon de Carla Suarez Navarro.

Plus tard en après-midi, la Canadienne Bianca Andreescu disputera son match de deuxième tour contre la Russe Daria Kasatkina, tombeuse de l'Allemande Angelique Kerber (no 12) en lever de rideau.

Andreescu est la dernière représentante du pays encore en lice dans le tableau de simple. Elle a éliminé Eugenie Bouchard au premier tour, mardi.

Autre résultat de 2e tour :