Aleksandra Wozniak, surmonter les blessures et devenir une immortelle de la Coupe Rogers

La carrière de Wozniak s'apparente à des montagnes russes. Sa feuille de route sur le circuit professionnel est bien garnie, mais de nombreux pépins physiques lui ont compliqué la tâche difficile sur les courts.

C'est d'ailleurs sa résilience face aux blessures qui la rend si fière de son parcours. « Ne pas avoir lâché dans les moments plus difficiles, avoir continué de persévérer et d’y croire quand tu as plusieurs blessures et des moments plus creux dans ta carrière. J’ai été capable de surmonter les défis. »

Avec du recul, j’aurais voulu plus écouter mon corps, donc prendre plus de repos, mieux récupérer. En tant qu’athlète, tu veux des tournois chaque semaine, tu veux toujours enchaîner […] mais ce n’est pas toujours évident de jongler avec un calendrier comme ça sur le circuit professionnel. Aleksandra Wozniak

Wozniak a tutoyé le top 20 mondial il y a une décennie en se hissant à la 21e place. Elle a également représenté son pays à maintes reprises en Fed Cup, et a connu du succès, comme en témoignent ses 39 triomphes sous les couleurs unifoliées, un record.

La quart-de-finaliste de la Coupe Rogers 2013 a récemment accroché sa raquette après qu'une énième blessure l'ait ralentie. Elle n'a eu d'autre choix que de se rendre à l'évidence et prendre la « déchirante décision » de tirer sa révérence.

« Mon corps me parlait, je ne pouvais plus performer à 100 % toutes les semaines […] C’est l’accumulation des blessures, j’en ai eu une nouvelle à un genou », explique celle qui a été d'office dans trois finales de la WTA.

La jeune retraitée garde un oeil sur la relève canadienne, et apprécie particulièrement ce qu'elle voit des espoirs Bianca Andreescu, Leylah Annie Fernandez, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov.

« Le tennis canadien s’est beaucoup développé, les jeunes font beaucoup de bruits sur le circuit professionnel. C’est excitant, c’est le fun à voir. Dans mon temps, je me sentais plus seule sur le circuit. Maintenant, il y a plus de gens qui veulent supporter le tennis canadien », se réjouit-elle.