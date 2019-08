Coupe Rogers : du doigté pour remettre les joueurs sur pied

MONTRÉAL – Les participants de la Coupe Rogers sont traités aux petits oignons. Transports, hébergement, petits plats et en prime des soins haut de gamme pour leurs muscles ou leurs articulations.

Depuis maintenant 22 ans, la Clinique de physiothérapie Kinatex, qui a pignon sur rue dans la Petite-Italie, met son savoir-faire au service des joueurs et des joueuses.

Tina Giannakakis, ostéopathe et thérapeute du sport, fait partie d’une équipe multidisciplinaire qui comprend cinq médecins, qu'ils soient orthopédistes, physiatres ou spécialistes de la médecine sportive.

Nous avons aussi trois ostéopathes, physiothérapeutes et thérapeutes du sport. On ajoute à cela huit massothérapeutes qui répondent aux demandes des joueurs pour toute la durée du tournoi. Tina Giannakakis

Ce groupe d'experts n'inclut toutefois pas les intervenants qui peuvent être appelés à prodiguer des soins durant un match. Ceux-ci sont à l'emploi de l'ATP ou de la WTA et voyagent d'un tournoi à l'autre.

Pour Mme Giannakakis et l’ensemble de l’équipe, c’est un bonheur d’être au service d’athlètes de haut niveau.

Ces gens-là sont prêts à tout pour être au maximum de leurs possibilités. Ils connaissent très bien leur corps, parce que c’est leur outil de travail. Ils sont donc capables de cerner avec précision la source de leur inconfort et de demander le traitement qui les aidera rapidement. Tina Giannakakis

La clinique temporaire aménagée au rez-de-chaussée des espaces de Tennis Canada comporte deux cabines de consultation fermées et huit tables de massage séparées de rideaux où se succèdent les joueurs tout au long de la journée.

Certains y passent plusieurs fois par jour, question de procéder à de petits ajustements entre leurs séances d'entraînement.

Les « bobos » fréquents

Aux dires de Tina Giannakakis, les douleurs au bas du dos, aux hanches et à l’aine sont les plus fréquentes au tennis.

Au service, il y a beaucoup d’hyperextension et des angles difficiles pour le dos. Ça crée des problèmes avec les disques et les facettes de la colonne vertébrale. Les hanches et les ischiojambiers subissent parfois des élongations.

À cela, il faut ajouter les blessures aux pieds et aux chevilles souvent attribuables aux multiples changements de direction et aux arrêts brusques.

Les joueurs de tennis sont très endurants face à la douleur. Par contre, la longueur de la saison qui s’étire à présent sur 11 mois fait en sorte qu’ils apprennent à mieux gérer les blessures et le temps de récupération dont ils auront besoin.

À l’inverse, un joueur de football pourra atteindre la fin de la saison pour remédier à un problème persistant.

Tina Giannakakis, ostéopathe et thérapeute sportive à la Coupe Rogers Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Chabot

Le sentiment de faire une différence

Pour Mme Giannakakis, sa plus belle récompense est de voir un joueur en mesure de poursuivre son tournoi après avoir reçu les bons soins et le bon diagnostic.

Elle se réjouit aussi de voir des jeunes comme Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov s’approcher de leur rêve de gagner un tournoi de l’ATP.

« J’ai traité ces garçons depuis qu’ils ont 15 ou 16 ans, à l’époque où ils étaient formés ici au Centre national du parc Jarry. Ce serait formidable de les voir réussir », a conclu la dame aux doigts de fée.