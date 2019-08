Coupe Rogers : l’électronique au service du spectacle

MONTRÉAL - Peu importe où vous vous trouvez sur le site de la Coupe Rogers, à Montréal ou à Toronto, vous avez accès à des écrans géants qui fournissent images et statistiques en temps réel. La firme derrière les chiffres est basée en Pologne.

Flightscope a délégué 11 employés (6 à Montréal et 5 à Toronto) afin d’installer et de superviser tous les outils qui, au final, informent les spectateurs présents du déroulement des matchs.

À Montréal, Flightscope est à l’œuvre depuis une quinzaine d’années. Son directeur, Wojtek Szumilas, en est à une dixième présence dans la métropole.

L’entreprise a vu le jour il y a une vingtaine d'années à la suite de la fusion avec la sud-africaine EDH, qui a un fort penchant pour le golf.

Elle s'est d'abord spécialisée dans la fourniture de mesures chronométriques pour des sports comme le ski alpin et la course automobile.

Nous avons eu notre première expérience avec le tennis au tournoi de Varsovie. Notre expertise s’est rapidement développée avec une offre répondant aux besoins de ce sport. Wojtek Szumilas, directeur et cofondateur de Flightscope

« Ça commence avec le tirage au sort, qui ne se fait plus avec une pièce de monnaie. À Montréal, comme dans quelques autres tournois à travers le monde, on a plutôt recours, depuis trois ans, à une application développée pour désigner celui ou celle qui amorcera le duel au service », indique Wojtek Szumilas.

C’est pour cela que vous voyez l’arbitre en chef s’amener sur le terrain avec sa tablette électronique avant le début d’un match.

Une fois la rencontre commencée, l’arbitre se sert de cette même tablette afin d’entrer le pointage au fur et à mesure. Ces données s’affichent instantanément sur les écrans géants.

Il en va de même pour les informations concernant la vitesse des services. L’entreprise a créé le seul radar certifié par la Fédération internationale de tennis (ITF).

La petite boîte d’une vingtaine de centimètres de hauteur contient un dispositif unique capable de tenir compte de la trajectoire de la balle tout en mesurant sa vélocité avec précision. Wojtek Szumilas

L’ensemble de ces informations sont offertes en surimpressions en complément des images du diffuseur hôte.

Wojtek Szumilas de la firme Flightscope Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Chabot

Partout sur la planète

Wojtek Szumilas et ses collègues voyagent à travers le monde pour fournir les mêmes services dans plus de 150 tournois. L’impressionnante liste comprend entre autres Wimbledon, ce qui constitue une fierté pour l’entreprise.

La petite équipe passe plus de 240 jours par année à l’extérieur de la Pologne.

Aspect intéressant, Flightscope ne détient pas d’entente avec l’ATP ou la WTA. Elle signe des contrats particuliers avec chacun des événements qu’elle dessert.

À Montréal, elle fournit également les écrans géants LED, source principale d’informations pour les amateurs de statistiques et pour les férus de chiffres.

On dit que quand on aime, on ne compte pas. Ces génies de l’électronique sont visiblement de grands amoureux du tennis.