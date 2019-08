Les Blue Jays mettent fin à la série de victoires des Rays

La recrue Bo Bichette a frappé un circuit et produit les deux points des Blue Jays de Toronto, qui ont mis fin à la séquence de six victoires des Rays de Tampa Bay en l'emportant par blanchissage 2-0, lundi soir, en Floride.

Bichette a ouvert le pointage grâce à un double face à Charlie Morton. Il s'agissait de son sixième match d’affilée avec au moins un coup de deux buts.

Le jeune joueur d'arrêt-court des Blue Jays a ensuite claqué une longue balle pour amorcer la troisième manche.

Âgé de 21 ans, Bichette, le fils de l'ancien joueur Dante, a réussi au moins un coup sûr lors de ses huit premiers matchs dans le baseball majeur.

Jacob Waguespack (3-1) a été impressionnant pendant six manches, ne donnant que quatre coups sûrs et un but sur balles. Il s'agissait du cinquième départ de sa carrière dans les grandes ligues. Derek Law a retiré quatre adversaires pour récolter un deuxième sauvetage en quatre jours.

Morton (12-4) a été d'office pendant sept manches, accordant deux points et sept coups sûrs tout en retirant neuf frappeurs au bâton.

Vladimir Guerrero fils, qui a été nommé le joueur de la semaine dans l'Américaine pour la deuxième fois de sa jeune carrière, n'a pas obtenu un coup sûr en trois apparitions contre Morton.