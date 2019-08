Athlètes et politique, pas vraiment la même course

L’ancienne championne cycliste Lyne Bessette, candidate à l'investiture libérale dans Brome-Missisquoi pour les prochaines élections fédérales, s’ajoute à une longue liste d’athlètes qui ont décidé de se lancer dans l’arène politique.

Après un peu plus d’un an, Isabelle Charest continue sa transition entre athlète et politicienne. Cette multiple médaillée olympique en patinage de vitesse sur courte piste représente la circonscription de Brome-Missisquoi depuis la dernière élection provinciale.

Avec le recul, qu'est-ce que l'ancienne athlète pense avoir apporté à la politique?

« Le travail rigoureux, l’effort, la persévérance sont des qualités qu’on développe beaucoup comme athlète qui sont mises à profit en politique, répond-elle. Quand on parle de la complexité des dossiers, des procédures, ça prend une certaine persévérance. D’apprendre aussi à y aller par étapes, car souvent il faut penser que ce n’est pas au premier refus que ton dossier s’arrête, qu’il ne cheminera pas. »

Un peu comme dans une saison en sport où année après année, tu as les mêmes objectifs, mais que tu travailles différemment. Je pense qu’en politique, c’est un peu comme ça, de voir comment on peut améliorer un dossier pour le faire cheminer, comment on peut s’y prendre d’une autre façon pour le faire évoluer. Je pense que mon parcours sportif m’aide à ce niveau-là Isabelle Charest

Tout de même, on peut se demander ce qui pousse ces athlètes à faire le saut en politique.

« Je pense que l’athlète vient chercher essentiellement deux choses, tout d’abord ce rush d’adrénaline qu’on connaît en sport, mais qu’on retrouve difficilement, car l’après-carrière des athlètes, ce n’est pas toujours évident », explique le conseiller en communication Jean Gosselin.

« On est arrivé très jeune, très haut à des niveaux qu’on ne retrouvera peut-être pas après. Ce niveau d’adrénaline que procure la politique peut être un facteur. L’autre facteur, c’est de redonner à la communauté. C’est la communauté qui les a pris en charge durant leur carrière d’athlète et donc c’est tout naturel de le rendre à leur tour. C’est un beau mélange des deux. »

Lyne Bessette a participé à deux Jeux olympiques Photo : Radio-Canada

Au Québec, plusieurs autres athlètes ont fait le saut en politique, dont l’ancien joueur de hockey Enrico Ciccone et l'ancien grand manitou du tennis canadien Richard Legendre. Ce dernier avait été élu à Blainville pour le Parti québécois et est devenu ministre des Sports.

Au fédéral, le plus célèbre exemple est sans aucun doute Ken Dryden, ancien gardien du Canadien de Montréal. Après sa victoire en 2004, il a été nommé ministre du Développement social sous le gouvernement libéral de Paul Martin.

Quelle est la motivation des partis politiques à choisir des athlètes?

La renommée, le caractère éminemment sympathique, car on aime les athlètes. Ce sont des modèles positifs, des modèles qui, même s’ils n’ont pas gagné la fameuse médaille d’or, sont réputés être des gagnants. Donc, de façon générale, ce sont des battants. Ce sont des gens qui ont connu la défaite, car avant de gagner, il faut savoir perdre. Donc résilients! Toutes ces qualités-là sont attrayantes pour le public, mais aussi pour les partis politiques. Jean Gosselin, spécialiste en communication

Tous n'ont pas réussi leur saut. Certains sont tombés de haut comme l'ancien joueur de football et président des Alouettes de Montréal Larry Smith, qui avait mordu la poussière sous la bannière conservatrice dans la circonscription du Lac-Saint-Louis. Il est devenu par la suite sénateur, tout comme le hockeyeur Frank Mahovlich, la skieuse Nancy Green et, plus récemment, l’athlète paralympique Chantal Petitclerc.

Durant sa carrière, Isabelle Charest a eu de nombreuses adversaires. Mais le plus souvent, l'esprit sportif l’emportait. Un contraste certain avec la politique où la moindre erreur est scrutée à la loupe et les adversaires deviennent impitoyables.

Au début de sa carrière de ministre, Isabelle Charest a fait face à la critique. Comment voit-elle les choses?

« Oui, c’est exigeant, dit-elle. Mais ce que j’ai découvert, c’est que comme athlète amateur, on a un statut privilégié, les gens sont très protecteurs. Alors qu’en politique, ce n’est pas ça. On part avec un billet défavorable. Je l’ai aussi réalisé avec les journalistes. Quand on est athlète, les journalistes sont assez protecteurs, tandis qu’en politique, ce n’est pas tout à fait la même situation. Et ça, je l’ai appris à mes dépens. Mais ce que j’en retiens, c’est qu’il faut avancer avec une certaine confiance, car on a de grandes responsabilités et il faut assumer ces responsabilités-là! »

Isabelle Charest est ministre déléguée à l'Éducation au sein du gouvernement de François Legault. Photo : Radio-Canada / Romain Schué

L’attrait de la politique pour les athlètes renommés dépasse largement nos frontières. On n'a qu'à penser au légendaire joueur de soccer brésilien Pelé, devenu ministre des Sports dans les années 1990.

Qui ne se souvient pas de « Monsieur Univers », l’Américain Arnold Schwarzenegger, devenu le gouverneur de la Californie. Et l'ancien champion de boxe ukrainien Vitali Klitschko, maintenant maire de Kiev.

Sans oublier le premier Africain qui a remporté le Ballon d'or remis au meilleur joueur de soccer du monde, le Libérien Georges Weah, élu président en 2018.

Est-ce qu'Isabelle Charest aurait un conseil à donner à Lyne Bessette?

« De s’investir de la même éthique de travail que lorsqu’elle était athlète, lance-t-elle. C’est un travail qui est excessivement exigeant, beaucoup de temps, beaucoup de connaissance des dossiers, beaucoup de gens à rencontrer. Ça demande une grande éthique. Mais je suis convaincue, car c’est une athlète de grande endurance, qu'elle devrait être bonne (rires). »