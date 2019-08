Trampoline : les Canadiens en or aux Jeux panaméricains

Chartier, de Montréal, a tout d’abord triomphé chez les hommes avec un pointage de 57, 440 points. Le Québécois a devancé les Américains Jeffrey Gluckstein et Ruben Padilla qui ont amassé respectivement 57, 290 et 57,160 points.

Chartier, qui a été sacré champion du monde des 15-16 ans en 2017, s’était qualifié de justesse avec une 6e place [les huit premiers passaient en finale, NDLR]. L’autre Canadien en lice, Jason Burnett, a terminé 10e des qualifications.

« Je savais que le podium était accessible! J’avais raté ma première routine dans les qualifications, mais je me suis bien repris dans ma routine libre et j’ai pu me qualifier pour la finale. Je devais avoir une prestation similaire pour terminer dans le top-3 et c’est ce que j’ai fait », a indiqué Chartier.

Du côté des femmes, Smith a imité son compatriote en mettant la main sur l’or. La Torontoise a remporté les grands honneurs avec une performance de 53,735 points.

L’Américaine Nicole Ahsinger (52,540) et la Mexicaine Dafne Navarro Loza (52,510) ont fini 2e et 3e. La Longueuilloise Sarah Milette a conclu l’épreuve au 5e échelon.

Par ailleurs, en gymnastique rythmique, la Canadienne Natalie Garcia a décroché la médaille d'argent à l'épreuve des massues. Les Américaines Camilla Feeley et Evita Griskenas ont respectivement obtenu la médaille d'or et de bronze.

Garcia, originaire de Mississauga, en Ontario, a terminé 2e dans cette discipline lors des Championnats canadiens.

Softball : Groenewegen lance un match parfait contre le Venezuela

Sara Groenewegen a lancé un match parfait et l'équipe canadienne féminine de softball a blanchi le Venezuela 8-0.

Originaire de White Rock, en Colombie-Britannique, Groenewegen a retiré 10 frappeuses sur des prises en 5 manches au monticule, aidant le Canada à faire passer sa fiche à 2-0.

Larissa Franklin, de Maple Ridge, en Colombie-Britannique, a produit trois points pour le Canada. Les Canadiennes feront face aux championnes du monde en titre, les Américaines, mardi.