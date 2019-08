Coupe Rogers : des terrains sur mesure pour les cogneurs et les gros serveurs

MONTRÉAL - Dans les semaines précédant l’édition 2019 de la Coupe Rogers à Montréal, Tennis Canada a procédé au recouvrement des surfaces des 12 courts extérieurs du complexe du parc Jarry, une opération qui nécessite doigté et savoir-faire.

Richard Quirion est le directeur des opérations pour Tennis Canada. À ce titre, il répond aux demandes particulières des joueurs durant leur séjour à Montréal.

Il supervise aussi, depuis 10 ans, l’entretien et le maintien de la qualité des courts.

Nous avons refait les surfaces, ce que l’on fait chaque année. Mais on a consacré plus de temps sur le central. Nous avons enlevé l’ancienne surface et tout ce qui pouvait causer de mauvais bonds. Pour les autres terrains, on a quand même sablé l’ancienne surface pour que la nouvelle puisse mieux adhérer à l’asphalte qui se trouve en dessous. Richard Quirion, directeur des opérations tennis à Tennis Canada

C’est à la firme Sportsmaster qu’a été confiée la réalisation des travaux. Aux dires de Richard Quirion, la nouvelle surface est un peu plus granuleuse, ce qui permet des rebonds plus hauts et de ralentir le jeu un peu.

Par contre, plusieurs joueurs comme Rafael Nadal, Alexander Zverev, Karen Khachanov et Kei Nishikori ont au contraire parlé d’un central qui leur paraissait plus rapide qu’en 2017.

Quirion croit que cette impression de vitesse et de vivacité de la surface peut découler du passage de l’herbe ou de la terre battue au dur.

Sachez que Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont été consultés dans le processus. Les deux jeunes Canadiens se sont dits ravis par la nouvelle surface.

Ça permet de bien s'installer, de construire le point. Le nouveau jeu se dirige vers ça. Les courts sont moins rapides sur le circuit. C'est mieux pour les joueurs, le spectacle, les échanges et le niveau de jeu. Félix Auger-Aliassime

Des coûts importants

Toute l’opération, y compris l’attention supplémentaire accordée au central du stade IGA, se chiffre à environ 150 000 $.

Les courts secondaires représentent un montant d’environ 12 000 $ chacun. Le central étant nettement plus vaste avec 8 m (27 pi) de dégagement derrière les lignes de fond, il nécessite à lui seul un investissement supérieur.

Rien n’est fait au hasard. Un système de mesure établi par la Fédération internationale de tennis (ITF) appelé Court Pace Rating (CPR) permet de décerner une cote à chacun des courts.

Cela n’a pas été fait cette année. Mais habituellement, les gens de l’ITF viennent avec des machines qui prennent des mesures précises et donnent un classement selon l’une des catégories suivantes : lent, lent-moyen, moyen, moyen-rapide ou rapide.

Habituellement, on vise le niveau moyen parce que l’on trouve que c’est un juste milieu et nos joueurs aussi. Ça donne aussi un bon spectacle, tout en offrant une belle continuité pour les joueurs qui alignent trois tournois sur des surfaces semblables – Washington, Montréal et Cincinnati – avant les Internationaux des États-Unis. Richard Quirion

Le produit appliqué par-dessus les 10 cm d’asphalte est composé d’un mélange d’acrylique, de sable ou autre abrasif, dans différentes proportions, selon le degré d’adhérence ou de souplesse recherché.

« Les gens qui l’appliquent ont développé des recettes en laboratoire, explique Richard Quirion. Ils savent ainsi quoi mettre dans les barils d’acrylique pour obtenir le résultat voulu. C’est un peu quand même un jeu d’essais-erreurs. On va faire une application sur un terrain pour constater le résultat et adapter le mélange. »

L’approbation des entraîneurs du programme d’excellence de Tennis Canada est requise avant que l’on procède pour recouvrir l’ensemble des terrains.

Dans les conditions idéales, le produit est appliqué quand la météo est au beau fixe. Malgré tout, il peut arriver que, durant une nuit plus fraîche, des bulles se forment. Il faut alors simplement les crever à l’aide d’une aiguille pour corriger le défaut.

C’est aussi pour cette raison que l’on attend une date le plus près possible du tournoi pour obtenir une qualité et une couleur optimales.

Richard Quirion est d’avis que les grands serveurs et les bons cogneurs seront avantagés par ces surfaces toutes neuves. Rafael Nadal va beaucoup s’amuser avec les effets qu’il donne à la balle sur son service brossé, selon lui. Ses adversaires devront composer avec des rebonds très vifs qui monteront souvent au-dessus des épaules.

Il se permet quand même un petit parti pris.

« J’aurai le sentiment d’un travail bien fait si un Canadien gagne le tournoi. C’est sûr que c’est l’objectif. Ce serait un rêve si notre Québécois, Félix, gagne le tournoi. C’est un rêve que l’on chérit depuis longtemps à Tennis Canada. Je pourrais alors dire mission accomplie », a-t-il conclu, sourire aux lèvres.