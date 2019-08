« Pénible, ce n'est pas le mot » - Rémi Garde

Avant la séance d'entraînement de lundi, Rémi Garde s'est entretenu pendant de longues minutes avec ses joueurs au centre du terrain.

À ses deux derniers matchs, l'Impact a battu la deuxième équipe au classement général de la MLS, l'Union de Philadelphie (4-0), et a perdu contre l'avant-dernière, au Colorado.

« Pénible, ce n'est pas le mot, a dit le sélectionneur à propos des hauts et des bas de l'équipe depuis le début de la saison. C'est frustrant parce que ça veut dire que quand on commence un match, on ne sait pas finalement ce qu'on va faire. Cela est dû à des facteurs qu'on devrait pouvoir contrôler et qu'on doit mieux contrôler. C'est ce que j'ai expliqué aux joueurs. »

Le défenseur Daniel Lovitz trouve également difficile de gérer cette saison en montagnes russes.

C'est drainant de savoir que nous parvenons à sortir de notre trou pour se retrouver dans un autre encore plus profond quelque jours plus tard. Daniel Lovitz, défenseur de l'Impact de Montréal

Rémi Garde en a aussi profité pour faire un appel à tous.

« Je crois qu'on doit tous être très responsables, a-t-il lancé. On a une obligation de réaction, de réagir et de se comporter en professionnels. Pas que sur cinq minutes dans un match, sur dix minutes ou lors de l'échauffement, mais dans la vie de tous les jours, 24 heures sur 24. C'est notre devoir à tous »

Quatre matchs en 11 jours

L'Impact aura du pain sur la planche au cours des prochains jours. Son match de mercredi contre le Cavalry sera le premier d'une série de quatre en 11 jours. Il y aura des rendez-vous avec le Fire de Chicago et le FC Dallas en MLS, et un autre contre Calgary pour conclure la demi-finale de Championnat canadien.

« C'est une équipe très très bien organisée qui n'a pas éliminé Vancouver par hasard. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation et ce sera un adversaire très sérieux pour nous » a lancé Garde au sujet du premier adversaire, le Calvalry.

L'autre demi-finale canadienne opposera le Fury d'Ottawa au Toronto FC.