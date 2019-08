La qualification olympique, le nouveau défi de Nick Nurse

La sélection nationale a raté le rendez-vous olympique à Athènes, à Pékin, à Londres et à Rio. Nurse a été nommé pilote de la formation à la fin du mois de juin dans l'optique de mettre un frein à cette vilaine séquence.

L'Américain de 52 ans commence à connaître l'effectif à sa disposition en vue de la Coupe du monde de la FIBA, qui prendra place en Chine à compter du 31 août. Le camp d'entraînement du Canada s'amorce lundi à Toronto.

Les représentants de l'unifolié doivent terminer parmi les deux premiers pays de la zone des Amériques pour obtenir leur qualification olympique à Tokyo.

« Nous n'en sommes qu'aux balbutiements. Je dois apprendre à connaître tout le monde, du personnel des relations publiques au personnel médical, explique Nurse durant une entrevue accordée à CBC. Il faudra que je me fasse une tête rapidement parce qu'on sera en action dès mercredi. »

Les Canadiens disputeront le premier de sept matchs préparatoires mercredi contre le Nigeria dans la Ville Reine. Ils retrouveront l'équipe du continent africain deux jours plus tard à Winnipeg.

Les cinq autres duels se dérouleront entre le 16 et le 26 août et seront joués à Perth et à Sydney, en Australie. Les troupiers de Nurse rencontreront la nation hôtesse et la Nouvelle-Zélande à deux reprises, puis concluront leur périple en Océanie avec un test d'envergure contre les États-Unis.

Nurse a dû essuyer quelques refus, dont celui de R.J. Barrett, qui serait blessé à un mollet, mais ne s'en fait pas outre mesure. Il s'attend à ce que l'équipe soit compétitive et comprend qu'il devra créer un environnement optimal à la réussite.

« Cory Joseph est prêt à jouer, R.J. Barrett sera présent au camp, mais n'y participera pas et Tristan Thompson s'est retiré, tout comme Dwight Powell », confirme l'entraîneur-chef.

La formation canadienne amorcera la Coupe du monde de la FIBA le 1er septembre contre la sélection australienne. Des confrontations face aux équipes lituanienne et sénégalaise suivront aux deux jours.